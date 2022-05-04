【疫苗通行證】非本地康復及非本地接種疫苗者可申請臨時疫苗通行證　一文看清申請方法

▲ 非本地康復及非本地接種疫苗可申請臨時疫苗通行證，一文看清申請方法。（資料圖片）

政府今日（４日）公布為實施「疫苗通行證」，從香港以外地區抵港的人士獲取「臨時疫苗通行證」的安排，以及在香港以外地區感染新冠肺炎並康復的人士（非本地康復人士）申報其非本地康復紀錄，從而獲取「康復紀錄二維碼」的安排。

從香港以外地區抵港的人士獲取「臨時疫苗通行證」安排

從香港以外地區抵港的人士可於衞生署的網上平台作「健康及檢疫資訊申報」時，一併申報其非本地疫苗接種紀錄的資料。相關入境人士抵港時，口岸人員會檢查他們的非本地疫苗接種紀錄證明文件。如獲確認，入境人士會於獲發強制檢疫令的同時，一併獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。

至於其他入境人士或已身處本港境內的人士（包括香港居民及非香港居民），他們可到18間指定郵政局，由職員協助他們申報其非本地疫苗接種紀錄。完成申報後，他們會隨即獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。

「臨時疫苗通行證」由抵港日期起計180天（即六個月）內有效，其間抵港人士可攜帶或出示「臨時疫苗通行證」替代疫苗接種紀錄進入「疫苗通行證」指明處所。

非本地康復紀錄申報安排

已在港的非本地康復人士，由5月5日起亦可到18間指定郵政局申報其非本地康復紀錄。申報人士須填寫申報表、出示身分證明文件正本及相關地區衞生當局發出或承認的感染或康復紀錄。他們於指定郵政局成功申報後會獲發「康復紀錄二維碼」。未滿18歲的人士和殘疾人士可授權其他人士代為申報。

若相關人士於入境時或入境後同時申報其非本地疫苗接種紀錄，會獲發包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼。如相關人士持有本地疫苗接種紀錄，則可透過「智方便」或「醫健通」流動應用程式，重新下載包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼。

「康復紀錄二維碼」由康復日期起計180天（即六個月）內有效，其間非本地康復人士可攜帶或出示「康復紀錄二維碼」替代疫苗接種紀錄進入實施「疫苗通行證」的指明處所。

提供申報服務櫃位的指定郵政局包括：

港島區 ：郵政總局、七姊妹郵政局、 香港仔郵政局、灣仔郵政局 九龍區：深水埗郵政局、 機利士路郵政局、觀塘郵政局、 黃大仙郵政局 、尖沙咀郵政局 新界區 ：葵芳郵政局 、 石湖墟郵政局、將軍澳郵政局、沙田中央郵政局、大埔郵政局、荃灣郵政局、屯門中央郵政局、元朗郵政局 離島區 ：東涌郵政局

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責任編輯：李榮忠