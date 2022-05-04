  • 24°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 22:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022亞洲行香港站落幕】騰訊電競與香港電競業合作　推動電競發展

社會 22:21 2022/05/04

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

騰訊電競品牌總監楊瑞先生（右）參與論壇。（受訪者供圖）

大公文匯全媒體報道：香港電子競技總會和羅頓發展股份有限公司於4月30日聯合主辦的「2022亞洲行香港站」順利落幕。本次活動以「香港電競發展與杭州亞運」為主題，邀請了騰訊電競相關負責人以及香港電競界的多位代表，通過線上研討會的方式，就香港電競如何更好地融入粵港澳大灣區一體化發展，以及騰訊電競與香港電競的交流與合作展開了深入探討。本次杭州亞運會，香港報名了全部8個電競小項，計劃派出35名運動員參加。

今年年初，騰訊與亞奧理事會達成了戰略合作，旨在共同促進亞洲體育事業蓬勃發展，鼓勵全亞洲年輕人參與體育活動，推動亞洲電競行業規範化發展。騰訊電競品牌總監楊瑞表示，香港在亞洲乃至全球電競發展中都有着得天獨厚的優勢。騰訊電競未來將與香港電競行業，如香港電競總會、香港數碼港等，就城市電競生態、行業人才培養、青年交流、大灣區賽事共建等維度，開展更密切的交流合作，共同推動香港電競產業的繁榮發展。

香港數碼港數碼娛樂高級經理梁德明對騰訊電競的參與表示歡迎。數碼港將結合香港在亞洲經濟中心的地位和高質量人才基礎，為騰訊電競提供優質的場館、設備以及政府政策等支持，在競賽、科技和人才培育方面進一步加強合作，期待擦出更多的火花。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

相關文章

【駭客入侵】傳真社新聞通訊系統上月遭駭客入侵　3,700多名訂閱人士電郵地址被存取
今日 20:19
【駭客入侵】傳真社新聞通訊系統上月遭駭客入侵　3,700多名訂閱人士電郵地址被存取
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
今日 21:41
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
【在家工作】長期WFH或造成身心壓力　理大職業治療師分享3個減壓貼士
今日 21:45
【在家工作】長期WFH或造成身心壓力　理大職業治療師分享3個減壓貼士
【疫苗通行證】非本地康復及非本地接種疫苗者可申請臨時疫苗通行證　一文看清申請方法
今日 21:51
【疫苗通行證】非本地康復及非本地接種疫苗者可申請臨時疫苗通行證　一文看清申請方法

你可能感興趣

【駭客入侵】傳真社新聞通訊系統上月遭駭客入侵　3,700多名訂閱人士電郵地址被存取
今日 20:19
【駭客入侵】傳真社新聞通訊系統上月遭駭客入侵　3,700多名訂閱人士電郵地址被存取
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
今日 21:41
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
【在家工作】長期WFH或造成身心壓力　理大職業治療師分享3個減壓貼士
今日 21:45
【在家工作】長期WFH或造成身心壓力　理大職業治療師分享3個減壓貼士
數碼轉型 運動員 杭州 政府政策 香港 電競 騰訊 亞洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
今日 11:44
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
12:28 2022/05/03
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感