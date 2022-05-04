【禁電子煙】男子旺角街頭偷賣電子煙　警方放蛇拘捕並檢一批電子煙

▲ 男子旺角街頭偷賣電子煙，警方放蛇拘捕並檢一批電子煙。

今日（4日）晚上警方聯同衛生署於旺角掃蕩非法售賣電子煙行動，執法人員於旺角港鐵站附近，西洋菜街奶路臣街交界，發現一名男子以擺檔售賣防疫用品但暗中出售電子煙。

執法人員進行放蛇，成功購買電子煙，付款後即時表露身份並拘捕該名男子，並於男子停泊附近一部私家車內，檢獲一批電子煙。

全面禁售電子煙、加熱煙、草本煙及有關配件法例在4月30日起生效，根據有關《條例》，任何人禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，違例者最高可被罰款50,000元和監禁6個月。

▲ 檢獲一批電子煙。

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記者：黃傑偉