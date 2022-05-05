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【今日到期】「MTR分推廣計劃」今日到期　可用獎分換免費車程

社會 07:30 2022/05/05

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

MTR分周五「清零」。（資料圖片）

港鐵手機應用程式的「MTR分推廣計劃」今日（5日）到期，如用戶今日內不換領獎品，半年來儲下的積分將於明日（6日）清零。

現時一經登記「MTR分推廣計劃」，每用1元乘搭港鐵即可賺5分，每3,000分便可換領10元車費折扣優惠，即每用600元乘車即可省10元；每6,000則可免費乘車一次。

換取車票外，用戶亦可用8,000分，向社企銀杏館捐出一個飯餐。

除了乘車賺分，在港鐵商場內消費、車站商店消費、購買港鐵精品均可賺分，詳情看此

可換領禮品包括：

    點擊圖片放大
    +2

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責任編輯：陳梓蔚

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