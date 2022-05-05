【安老院舍】逾百院舍遲報「零確診」收警告信　業界：感到憤怒、憂釘牌

▲ 過百間安老院舍收社署警告信。（資料圖片）

第5波疫情逐漸平穩，每日確診個案維持在3位數，安老院舍個案也維持低水平。不過安老服務協會指，近來收到過百間院舍求助，指因沒有準時呈報院舍「零確診」，遭社會福利署牌照及規管發出警告信，有機會被撤銷或暫時撤銷牌照，令正從第5波疫情中復元的業界感失望氣餒。

衛生署回應指，衞生防護中心須每日密切監測院舍的情況，以作出流行病學調查和接觸者追蹤；並已設立電子平台供各院舍於網上填報最新的相關資料。署方強調即時及如實呈報檢測結果至關重要，以保障院友以致整體社會的福祉。

業界不滿 斥安排急難應變

安老服務協會主席陳志育指，每日上報系統的要求來得急，院舍難以應變，且事前未有與業界商討，認為院舍一次漏報「零確診」，便需承擔被撤銷牌照的可能及有機會干犯香港法例等安排，是難以接受，並表示「極度憤怒！」

他指，業界在4月8日時收到社署電郵通知，院舍從4月12日起要每日呈報有否新增確診，並要求即使零確診亦要透過網絡提交「呈報表格」。社署並將該規定納入《安老院實務守則》內，若不遵守會發警告信，並按現行制度將有關紀錄上載至社署網站及「社署長者資訊網」，保留12個月。

衞生署衞生防護中心其後也有向院舍主管及感染控制主任發信，指院舍若無履行呈報責任，除有機會被社署撤銷或暫時吊銷牌照外，更有機會干犯法例，指若沒有遵從要求如實呈報確診個案，即屬犯罪，一經定罪可罰款1萬及監禁6個月。

▲ 安老服務協會主席陳志育。（資料圖片）

指每日上報官僚 打擊復元

陳志育指，院舍目前仍處於復元狀態和防守階段，工作繁多，每天仍要持續監察員工及院舍長者有否復陽症狀，需為曾確診的長者提供悉心及專業照料等。要增加呈報工作，需要安排。惟有院舍在4月22日就收到警告信，他認為做法太急、欠缺尊重及溝通，為業界增加了心理負擔及壓力，「安老院舍加價都要一個月通知，何況是這種法例。」

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另外，陳志育還認為零確診也要上報是不合時宜，他指本港疫情高峰每日過萬宗時，院舍呈報機制是有確診為原則，而現時回落至數百宗，卻要全港98%正復元的院舍「零確診」也要每日上報，「咁樣的做法好官僚，係制度僵化，政府應該與時並進，而非濫用權力。」

安老服務協會已經發起全港院舍聯署表示不滿，並去信衞生防護中心、食衞局及社署，希望當局部門經過溝通和協調後，可以視像方式與業界會面。

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記者：袁澍