【東鐵過海】過海隧巴或面臨大幅削班　工會料減3成班次

▲ 東鐵綫過海段通車後，隧巴客量料大減，運輸署建議削減8條熱門巴士的班次，包括來往觀塘至西區的101號綫。（林宇翔攝）

東鐵綫過海段落實於5月15日通車，運輸署預計乘客轉用鐵路過海，對隧巴服務需求會有明顯變化，建議削減8條熱門市區隧巴路線班次，包括班次頻密的101、104和111綫；有巴士工會經接觸管理層後估計，或有需要削班三成班次，以111號綫為例，現時車隊的15部車，或將減至11部。

立法會議員田北辰預計每日在紅磡轉乘隧巴的數萬名乘客將會大減，運輸署會大幅度削班。香港汽車會估計隧巴削班後紅磡「塞車」情況會稍有改善，但認為政府應在明年收回西隧營運權前，及早擬定三隧分流方案。

東鐵綫過海段通車有人歡喜有人愁，運輸署料隧巴客量將會大減，昨向區議會提交文件，除建議取消早上繁忙時段的隧巴301號綫，更建議在通車後削減8條熱門巴士線的班次，包括來往觀塘至西區的101號綫（見表）。署方又預計，繁忙時段的隧巴特別班次客量將會大減，計劃視乎客量變化，在一個月內分階段取消相關服務。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，昨接觸公司管理層後估計，相關隧巴班次或要削減三成，以現時有約15部巴士服務的111號綫為例，未來或會減至11部車；有近30部巴士的104號綫，未來或將按同樣比例削班。他相信削班不會影響員工「飯碗」，公司會調配受影響同事服務其他路。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，東鐵綫過海段通車後，每日在紅磡轉乘隧巴的數萬名乘客將會大減，估計今次運輸署會大幅度削班，

最慘是住得偏遠，靠隧巴單程過海的市民，他們未必能受惠於過海段通車，同時要面對隧巴削班，擔心隨時半小時才有一班車。

民建聯立法會議員顏汶羽則認為，即使東鐵過海段通車後，過海巴士仍具有競爭力，促請巴士公司在客量出現明顯跌幅下才削班。他認為，新鐵路一通車就立即削減隧巴班次，並不適當。

隧巴削班將減少紅隧車流量，香港汽車會會長李耀培認為，削班後將略為紓緩紅隧「塞車」情況，

（削班）會略為改善塞車，但你唔可以期望一削（紅隧）就暢通。

他認為要解決塞車問題，政府應在明年收回營運權前，及早擬定三隧分流方案。

新巴城巴早前預計，東鐵綫過海段通車將嚴重影響收益，料流失約20%隧巴乘客，通車當日將會取消特別路301號綫。九巴則指，過海段通車料影響客流量，會視乎實際情況，加強新界東來往九龍東及九龍西的點對點服務，檢視的路線包括74X、270B、277E及277X等。

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記者：陳梓蔚