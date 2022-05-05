【童樂居】前綫員工增7成 新管理層搶救童樂居︰兒童重現歡笑聲

▲ 保護兒童會新任高級副總幹事周舜宜。（梁偉榮攝）

被揭發連串虐兒事件的香港保護兒童會轄下「童樂居」，至今已有逾8成前綫員工被捕及離職，機構3月底啟動為期9個月的服務重整計劃，以全新管理層及專業團隊「搶救」童樂居。保護兒童會新任高級副總幹事周舜宜透露，過去一個月，已透過非牟利幼兒教育機構議會借調32人到童樂居，加上新聘請的員工，現時前員工數目增加7成，日間照顧兒童的人手比例由1︰7提高至1：5。

周舜宜指她與履新院長合作無間，已明顯感受到院內氣氛轉積極，「小朋友從醫院返來慢慢適應，情緒不錯，運動多咗，瞓得都熟咗。」

童樂居早前發生虐兒事件，至今已有34人被捕，最少40名兒童遭虐待。早前獨立檢討委員會發表報告，指機構前員工失專業操守、及培訓不足，而管理層疏忽，加上機構整體有粗暴文化，終釀成虐兒悲劇。

周舜宜︰與新院長合作無間

履新高級副總幹事一個多月，周舜宜說工作十分忙碌，除了與從非牟利幼兒教育機構議會借調來的同事開會、度蹺之外，亦與同樣新到任的童樂居院長討論機構發展。她指與新院長合作無間，「有時深夜10點亦會通話商量公事，幹勁十足。」

一個人時，周舜宜會從她的辦公室窗戶向外遠眺，那裏可以俯瞰到童樂居的遊樂場——去年12月底，有附近大廈居民目睹職員在那裏對幼兒施虐，虐兒事件由此被揭發。現時，遭虐待的幼兒大多返回校園，大部分職員被替換後，院內重新充滿了歡聲笑語，周舜宜指出，「我感受到氣氛係有轉變嘅，小朋友從醫院返來慢慢適應，情緒不錯，運動多咗，瞓得都熟咗。」

32位從非牟利幼兒教育機構議會借調的員工，包括1名項目經理和1名助理項目經理，當中一位更是退休後主動要求前來童樂居幫手重整計劃，周笑言這是「見義勇為」。加上過去一個月聘請的新員工，人手已經由事件發生時的41人，增加到大約70人，人手升了7成。

密集特訓 將變定期工作坊

她說，過去員工不固定、且只能按照社署撥款的1︰7人手編配比例運作；如今人手充裕，在重整服務後，可以做到由固定員工照顧固定幼兒，且人手比例提升到1︰5，「如此有利於建立親密關係，見到互動都正面。」

周指出除了本身的前員工外，機構也考慮增加其他方面人手，讓管理層可以從文書、行政工作中脫身，多些時間落地工作，督導前員工。另外，在這一個月，無論前員工還是管理層，都接受了較為密集的培訓，包括如何對待幼兒、如何營造更好照顧幼兒的環境等。周表示，從下個月開始，將轉成定期的工作坊，讓有需要的員工揀選參加。

較有競爭力薪酬 聘請員工

不過，重整計劃僅持續9個月，即年底前上述借調員工將會返回原職位，周表示目前機構仍以較有競爭力的薪酬聘請員工，希望未來能夠保持目前的人手比例。她說，要維持增加的人手及將培訓恒常化，社署的資源未必足夠，保護兒童會將會承擔額外開支；而目前的工作是要探索出一套合適的架構、建立健康、關愛、互信及安全的環境和關係，供未來使用。

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記者：袁澍