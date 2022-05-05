【搶救童樂居】25年政務官加入保兒會　周舜宜：改革具挑戰性

▲ 保護兒童會新任高級副總幹事周舜宜。（梁偉榮攝）

從美國讀書回來後，周舜宜進入宣明會工作，參與福音戒毒的院舍服務工作，未久便進入政府擔任政務官（AO）逾25年。離開政府後，周舜宜亦曾出任聯合國兒童基金會香港委員會總幹事，經驗豐富的她今年初決心加入保護兒童會擔任新任高級副總幹事，仍覺得挑戰不小。

聞虐兒報道 感震驚難過

「童樂居」主要為經法庭轉介、有嚴重家庭問題的0至3歲嬰幼兒，提供24小時住宿照顧服務。周舜宜指她去年從傳媒上看到虐兒相關新聞，當時感到震驚與難過，發現原來過了幾十年香港仍然有體罰問題，「本身已經接收家庭背景有困難的小朋友。」當時任保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢隨後辭職後，便有朋友從中搭綫，邀請周舜宜加入保護兒童會工作，帶領童樂居改革。

雖有多年AO經驗，亦涉獵教育及勞福政策，周舜宜承認新工作具有挑戰性，她指出她過往的經驗多集中在政策研究上，但仍想發揮所長，協助童樂居服務重整，「如今要具體進行機構管理工作，仍然需要學習及慢慢與同事配合。」

周舜宜認為保護兒童會與保良局，是香港二大機構提供嬰幼兒留宿服務，責任重大，她說9個月的服務重整計劃正有條不紊進行，未來更需要建立良好的機構文化，亦要做好風險管理及內部監察。周指出，現時參與改革童樂居的重整服務團隊，在年底左右就會離開，她希望現時所做的計劃能夠好好落實，並在員工之間培養出高效互動的文化氛圍。

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記者：袁澍