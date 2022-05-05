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【封區檢測】黃大仙下邨（二區）龍樂樓圍封強檢　深水埗白田邨昌田樓發現5宗陽性個案【不斷更新】

社會 16:22 2022/05/05

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(梁偉榮攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:00】黃大仙下邨（二區）龍樂樓圍封強檢

黃大仙下邨（二區）龍樂樓今午4時起限制在黃大仙指明「受限區域」，目標是在明日（6日）約中午12完成此行動。

【12:00】

深水埗白田邨昌田樓共檢查了約620名受檢人士的檢測報告，沒有發現任何未進行強制檢測人士。

【10:13】荃灣梨木樹邨楓樹樓有兩人未強檢

荃灣梨木樹邨楓樹樓共檢查了約870名受檢人士的檢測報告，發現有兩人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:06】深水埗白田邨昌田樓約0.3%住戶染疫

深水埗白田邨昌田樓約1440人接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中90戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【06:55】荃灣梨木樹邨楓樹約0.3%住戶染疫

荃灣梨木樹邨楓樹約1470名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約800戶，當中119戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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