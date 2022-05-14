英澳加最新入境安排　一文睇清三地升學攻略

英國、澳洲及加拿大是香港學生的留學熱點，近日三地相繼放寬入境措施，完成接種認可疫苗的人士，毋須接受隔離，令有意負笈當地的學生感鼓舞。加上三地接連放寬移民政策，其教育及生活質素位居前列，課程種類亦繁多，畢業後更可選擇留在當地工作，發展前景理想。三地留學優勢吸引，應該怎樣選擇和部署？以下提供三地最新入境安排及升學途徑，讓家長和學生及早預備。

英國 取消所有防疫入境限制

英國由3月18日起全面取消所有防疫的入境限制，入境旅客毋須再填寫申報表。旅客不論已接種新冠疫苗與否，也毋須再接受任何檢測或隔離。



英國學士學位課程通常為3年制，相比香港大學早1年畢業，大學課程多元化，提供的科目選擇遠較香港多，學位亦相對充裕。香港學生可以憑DSE成績申請英國大學，收生要求視乎個別大學排名及學科名額，建議提早預備，以爭取心儀學位。如果成績未達要求，亦可以報讀大學Foundation、Diploma或International Year 1課程，日後銜接學位課程。根據「5+1」簽證安排，BNO持有人及其家屬須在英國居留5年，期間可以工作及讀書，之後再定居1年便可申請成為英國公民。

澳洲 完成接種2劑疫苗 毋須提供陰性檢測證明

澳洲政府公布取消出入境新冠檢測要求，前往澳洲人士毋須在登機前提供72小時內的陰性檢測結果證明，但進出人士必須完成接種2劑新冠疫苗。



澳洲大學一般在2、3月開學，部分課程亦設有7月入學期。若想爭取於今年成功入讀，就需要儘快做好準備。若港生未考DSE前想到當地留學，又不想轉制重讀高中，亦有機會升讀澳洲大學，學生可以報讀大學基礎課程，然後銜接學位課程。澳洲政府早前公布，自今年3月起凡持有特區護照或BNO護照的留學生，畢業後持有臨時畢業生簽證滿4年，透過Hong Kong Stream申請，無須根據原有澳洲移民計分（EOI評分）方法，即可永久居留。

加拿大 完成接種3針疫苗 毋須隔離及檢測

加拿大放寬入境防疫措施。完成接種3針疫苗人士，毋須在入境前提交隔離計畫，入境時將不需要進行新冠檢測，入境後亦毋須記錄密切接觸者和曾到訪地方。



報讀加拿大學士學位課程，中學公開試和TOEFL成績必須符合大學要求。另外，學生可以選擇入讀大學轉修班課程，成績符合要求便可銜接大學第2年課程。一般而言，學生可於4至5年內完成學士學位，與直接入讀大學的年期相若。由於準備需時，建議家長和學生在開學前9個月申請。加拿大政府早前推出「救生艇計劃」，放寬港人移民門檻，香港留學生畢業後可直接申請永久居留。



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*以上資料只供參考

*資料截止2022年4月26日

「英澳加教育展 UK AUS CAN Education Fair 2022」

日期﹕2022年5月21日（星期六）

時間﹕上午11時至下午5時

地點﹕金鐘JW萬豪酒店3樓宴會廳

立即登記﹕https://cutt.ly/UGGKeKF



講座時間表：

11:30am – 12:30pm 【澳洲大學及畢業工作簽證概覽】

12:30 – 1:30pm 【升學移民新方向︰加拿大大專課程】

1:30 – 2:30pm 【英國G5大學及醫科申請攻略】

2:30 – 3:30pm 【英澳加學生簽證準備及滙豐環球銀行服務】

3:30 – 4:30pm 【CATS Colleges: BNO學生申請英國日校及寄宿學校優勢】



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(特約)