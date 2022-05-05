【打擊黑工】跨部門一連兩日油尖區反非法勞工　拘捕20男女

▲ (警方提供)

警方今日（5日）表示，一連兩日突擊搜查油尖區，拘捕20人，涉嫌違反逗留條件 - 逾期居留、非法入境及非法入境者接受僱傭工作及開辦業務。

油尖警區特別職務隊聯同西九龍機動部隊、入境事務處及勞工處人員，在5月4日至5日聯合反非法勞工行動，人員拘捕18名內地女子、1名內地男子及1名非華裔女子，年齡介乎28至43歲。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由入境事務處跟進。



警方表示，根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。

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責任編輯：余思嵐