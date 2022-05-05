【打擊罪行】警方破倫敦金詐騙案涉逾3億元款項 　患癌婦人醫病錢投資輸清光

▲ (警方fb直播截圖)

警方今日（5日）表示，於2017年展開「斷風」行動，打擊本地倫敦金詐騙集團，起訴6名被捕人，控罪款項共涉及3億9千7百40萬元。

警方商業罪案調查科警司葉永林指，在2017年展開「斷風」執法行動，針對本地倫敦龐大詐騙集團，涉及兩間本地金融公司，分別在2015年及2017年共詐騙了215名受害者，涉及騙款超過1億1千萬元港幣，在2018至2019年期間，共拘捕了66人，其中涉及44男、22女，年齡介乎18歲至27歲，經過分析後，牽涉數百名受害者、財務報告等，警方獲取律政師意見後，落案起訴其中6名骨幹人士，2人是幕後主腦，罪名分別是串謀詐騙及洗黑錢，款項涉及3億9千7百萬元，今日會在東區法院提堂。

訛騙組高級督察何進遠指，35歲受害人患有癌症，在2020年中經網上認識一名聲稱自己投資倫敦金的投資經紀，投資經紀期間榮耀自己奢華生活，以圖受害人投資倫敦金，受害人其後用作醫病的金錢作投資，並向財務機構借錢，增大投資金額，隨後受害人的投資金輸清光，投資經紀失去聯絡，從而揭發倫敦金騙案。

反詐騙協調中心高級督察林沛恆稱，今年首2個月錄得共243宗網上投資騙案，較上年同期110宗大幅上升至133宗，損失金額由上年首2個月逾3千萬，大幅上升至今年1億元。

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記者：余思嵐