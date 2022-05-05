【防疫措施更新】食肆今日起每枱增至8人　戶外運動免佩戴口罩

▲ ３項社交距離措施率先放寬。(陳靜儀攝)

３項社交距離措施今日（5日）起提早放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩。

5月5日放寬措施

餐飲處所同坐一桌的顧客數目上限將由目前的4人提升至8人

重開泳池、刊憲泳灘、康樂及文化事務署水上活動中心和轄下公眾游泳池

身處郊野公園的戶外範圍、在戶外公眾地方進行劇烈活動，或在戶外體育處所進行運動，可以不佩戴口罩

5月19日放寬措施

餐飲處所可提供堂食服務的時間會延長至晚上11時59分

重開酒吧及酒館，營業時間至凌晨1時59分，每枱人數上限為4人，場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動

重開浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪

戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%，而戲院內容許飲食

市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心進行運動時，亦可以不佩戴口罩

宴會活動人數上限提升為120人

餐飲處所內可恢復現場表演及跳舞活動

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐