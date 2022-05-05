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【防疫措施更新】食肆今日起每枱增至8人　戶外運動免佩戴口罩

社會 10:16 2022/05/05

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

３項社交距離措施率先放寬。(陳靜儀攝)

３項社交距離措施今日（5日）起提早放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩。

5月5日放寬措施

  • 餐飲處所同坐一桌的顧客數目上限將由目前的4人提升至8人
  • 重開泳池、刊憲泳灘、康樂及文化事務署水上活動中心和轄下公眾游泳池
  • 身處郊野公園的戶外範圍、在戶外公眾地方進行劇烈活動，或在戶外體育處所進行運動，可以不佩戴口罩

5月19日放寬措施

  • 餐飲處所可提供堂食服務的時間會延長至晚上11時59分
  • 重開酒吧及酒館，營業時間至凌晨1時59分，每枱人數上限為4人，場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動
  • 重開浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪
  • 戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%，而戲院內容許飲食
  • 市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心進行運動時，亦可以不佩戴口罩
  • 宴會活動人數上限提升為120人
  • 餐飲處所內可恢復現場表演及跳舞活動

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責任編輯：余思嵐

 

 

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