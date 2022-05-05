【明福俠】黎明點名力捧年度新人　二人女子組合Lab加入女團戰

天王黎明（Leon）一向愛搞驚喜，繼早前無預警推出兩首為港人打氣的歌曲，今日（5號）Leon就在社交平台介紹旗下兩位新人，包括男歌手Yuta及二人女子合Lab。

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黎明在社交平台自稱音樂從業員，表示：「早晨！作為一位音樂從業員，要早起身，如果可以就早瞓早起，如果唔可以就只能夜瞓，但都要早起，始終一日之計在於晨，音樂作品完成終於亦都意味住音樂從業員可以早瞓…但呢個係唔會發生，由於時代太繁華所以本職亦要負責推廣音樂🥹總之大家共勉之啦。」

他又解釋：「有好多人講過公司同好多『J』」字頭英文名的歌手合作，以為我哋熱愛『J』始終個名系（係）佢哋真嘅英文名，亦都唔會每次都撞『J』，今次介紹兩組新人分別系（係）男仔🧍‍♂️ Yuta ）同（女仔組合🧍‍♀️🧍‍♀️Lab)。」

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星級幕後班底

兩個被黎明力捧新人的歌曲並已派台，Yuta的情歌《推理的愛》由WE5作曲、林夕填詞。

至於女子組Lab的清新作品《你的我的病》由WE5作曲，林日曦寫詞，而Lab的MV貫徹神秘，只見兩位新人的背影，未見正面。

Yuta MV 按此

Lab MV 按此