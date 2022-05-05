【虐兒事件】不滿1個月大兒哭鬧樣貌似外公　狠父當沙包施虐皮帶鞭打棉被冚頭

▲ 台灣一名爸爸因不滿1個月大的兒子哭鬧，又嫌棄他的樣貌似外公，當他沙包般虐打。

日前台灣發生一宗虐兒案，引起社會關注。一名3孩爸爸因不滿1個月大的兒子哭鬧，又嫌棄他的樣貌似外公，當他沙包般施虐，連環揮拳毆打、用棉被冚頭等。事件公開後，當地警方已將涉案男子逮捕，及時阻止悲劇發生，幸男嬰現時情況穩定。

綜合台灣傳媒報道，事發於周一（2日）晚上，台南新營一名28歲的謝姓父親涉嫌虐打滿月兒子，其妻拍下丈夫對兒子施虐的暴行，並將影片及照片上載至社交群組求助，因而令事件曝光。她在帖文寫道，「我該怎麼辦」、「有誰可以幫幫我」、「救救我」。

最新影片︰

連環拳打灌奶 BB全身瘀傷

從影片可見，謝男在廁所揮拳毆打兒子，又以疑似皮帶連續鞭打他，不時猛力搖晃BB。另一段影片中，謝男因不滿兒子放聲大哭，在床上用棉被悶住兒子頭部。當兒子哭鬧，謝男就向他灌奶，以圖阻止他發聲。而照片可見，男嬰遭父施虐後全身瘀傷，慘不忍睹。

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嘉義縣農會總幹事黃貞瑜留意到有關的虐兒影片，她在facebook專頁表示，「我第一次手發抖的報警，又震驚又生氣也很擔心小孩是否沒事。」警方分別接獲多人報案，包括男嬰親人、鄰居，已將謝男逮捕，以違反家庭暴力法及傷害虐童罪，將他移送台南地檢署調查。

有吸毒習慣疑向兒子餵毒

據警方調查得知，謝男任職工人，有吸毒的不良習慣，疑在家中吸毒後情緒失控，向年幼兒子施暴。謝男育有3個孩子，除受害男嬰外，還有兩名分別6歲和2歲的女兒。男嬰於今年3月下旬出生，謝男曾向妻嫌棄指「不喜歡男生，長得像你爸」。

男嬰被送往醫院治療，發現胸部有瘀傷，幸目前沒有生命危險。不過，男嬰肝指數超標，警方懷疑他遭謝男餵食毒品，正待進一步調查。而謝男兩名女兒已交由親友照顧，亦有社工跟進家庭情況。

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責任編輯︰王明芳