【作品的說話】姜濤撰文感激各單位合力製作新歌　姜Man：一定還會繼續努力

MIRROR成員姜濤於23歲生日（4月30日）當日，推出自己的「第十胎」《作品的說話》。姜濤曾經透露過：「十胎，如無意外可以算是我有史以來最難最大的製作......其中包含的責任也更大」，當時已經令人期待十胎。

《作品的說話》MV推出不足一周，旋即衝破200萬點擊，並獲得不少好評。姜濤於昨晚（5月4日）在個人社交平台上載長文，感激各單位合力完成這次製作。

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困難重重

姜濤上載在MV拍攝場地與舞蹈員大合照的情況，他形容十胎的創作過程是困難重重兼時間非常倉促。

當中提到自己只能在拍劇的日程中利用休息時間完成新歌所有錄音、排舞、mv拍攝，以及和各製作單位的溝通，大表感謝稱：「也全賴各單位的鼎力支持、配合，大家終於如期完成了這項艱巨的任務，相信我們的付出是值得的！」

保持心中的愛和善

說到歌曲的創作目的，姜濤指：「其實很純粹，就是想提醒大家無論在什麼情況下都要保持心中的愛和善。」他講到作詞人小克令他大開眼界：「原來流行歌詞還可以這樣寫，當中文字的排列由散亂到工整，句尾由不押韻到部分押韻再到全部押韻，都象徵著世界由混亂、無序到和平、安寧的過程。」

他續稱：「最後『人類 有靈』像兩隻腳撐起整個歌詞架構。如果再細心點，甚至會發現歌詞中出現兩次的『路程』二字，間隔縮短了，意在提醒我們如果能找回心中的愛，那到達和平的路程就會變得越來越短。」

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謙稱只算半個導演

姜濤為新歌MV當導演，同時滿懷感恩的心：「我充其量只能算半個導演，因為我也只是提供了內容的構思和運鏡的建議，其他專業部分全靠 @maggieslays_ @shengwong_ 和團隊的幫忙。」

他也特別感謝編舞團隊，包括師傅肥仔，皆因他稱在現場對近百人進行舞蹈指導絕不是易事。而袁劍偉、彭秀慧也為姜濤提供實用建議，彭導更是在現場陪伴至深夜，十分有心。

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感謝各單位

舞者、演員都令MV有強烈的感染力，姜濤也為此十分感謝。他也稱：「還很榮幸邀請到金像獎最佳美指張兆康老師 @ahongcheung 參與，感謝您在極短時間內帶領團隊 @sellwa_utovisual @ipsiu 完成了整個場景和一百多套演員衣服的設計，而且通宵達旦趕工，最終才能完成所有製作，感謝你們的付出令mv畫面具有極致的美感。」

最後，他也不忘提到新作是回禮：「對於這份23歲生日回禮，我盡力了，但一定還會繼續努力，令之後的作品更趨完美。」

MV破二百萬點擊

《作品的說話》MV推出不足一星期，已經超過二百萬點擊，走勢強勁。

姜糖細聽作品、欣賞MV後，也留下不少感受：「很欣賞姜濤的視野廣闊，不走大眾主流，心地善良，有宏觀的思想，才會做出如此高質的一個作品」、「非常欣賞香港一位才23歲歌手，了不起的年輕人，好有世界視野，利用自己影響力帶領樂迷思考，值得尊重」、「你的心靈，強大而美好」。