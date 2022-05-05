【百大俊男美女】繼Chantel後「聲夢」再有歌手入圍　《拾陸比玖》郭爾君獲提名競逐

▲ 「聲夢」首位男歌星入圍百大俊男，「聲夢」男歌星亦獲提名。

美國電影網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女2022」選舉，由於網站增設新的入圍方法，故今年的入圍名單不斷有驚喜。

網站今日（5日）公佈最新的入圍名單，當中「聲夢」男歌星冼靖峰（Archie）和《拾陸比玖》女演員郭爾君（Alma）也獲得提名，冼靖峰是繼姚焯菲（Chantel）後另一位獲提名的「聲夢」歌星，並為首位入圍的「聲夢」男歌星。

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冼靖峰曾於2019年參加ViuTV選秀節目《全民造星II》並晉身60強，不過當時的他未有成功出道成為歌手。

不過Archie未有因此而放棄當歌手，直到2020年參加TVB舉辦的《聲夢傳奇》且獲得第四名，之後簽約成星夢娛樂旗下音樂廠牌愛爆音樂的歌手。

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畢業於香港演藝學院戲劇學院的郭爾君除了是舞台劇、電視及電影女演員，同時亦為電視節目主持人，並有份參與編劇及舞台劇幕後工作。

頻道《拾陸比玖》於2021年在Youtube開台，Alma為頻道長駐成員之一，與柯煒林、陳海寧、周祉君、馮海銳等一同演出。