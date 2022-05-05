【前夫的愛】張敬軒拍手機電影扮MIRROR　軒公執導「愛情動作片」：向各位「前夫」致敬

▲ 張敬軒Key圖落海報扮MIRROR，處男下海執導愛情動作片《前夫的愛》結局反高潮。

「軒公」張敬軒近日獲品牌邀請，作入行20年來的首次跨界新嘗試，處男下海做導演拍攝手機電影《前夫的愛》，作品在昨晚（5月4日）公開面世，找來了四位演員陳湛文、麥詠楠、楊偉倫、邱頌偉參演，以及陳詠燊任編劇及監製，故事結局反高潮之餘，更有「軒公」Key圖的MIRROR海報作「彩蛋」！

▲ （影片截圖）

【前夫的愛】張敬軒處男執導拍攝手機電影 向一班「前夫」致敬

軒公執導手機電影

張敬軒首次執導、以全手機拍攝的手機電影《前夫的愛》昨晚在YouTube推出，5分多鐘的影片上架至今半日累積約9萬點擊。

張敬軒找來陳詠燊擔任編劇及監製，《IT狗》的「男B」陳湛文、曾參加《全民造星III》的演員麥詠楠（Buber）、朱凌凌成員楊偉倫（阿卵）以及舞台劇演員邱頌偉（阿雞）參演。

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影片開初由「男B」陳湛文率先蛋場，身穿工作服的他在拆巴士站的燈箱海報，此時Buber如怨魂一樣在其身後出現，自認是「Die Hard Fans」的她希望陳湛文能讓出燈箱中的偶像海報，但他不為所動，繼續努力「工作」。

後來「正牌」的換燈箱職員阿卵及阿雞登場，才終於揭發陳湛文是冒牌貨，為了向另一半送上驚喜，來個「反高潮」的結尾。

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不難發現，其實故事中的海報，是MIRROR早前為手機品牌拍攝的廣告照，但12子的頭則換上了張敬軒的樣貌。

在影片的尾段，身為導演的「軒公」現身謂：「偷嘢，係唔啱。搞咁多嘢，都係想攞我張海報喳嘛。留意我IG咪得囉！」

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IG發文講感受

張敬軒在影片上架後，於其IG撰寫有關這次拍攝的感受，他笑指這部處男下海的作品是部「愛情動作片」：

因為愛，所以去做一啲動作。而呢個動作⋯⋯我想同大家分享，真人真事，感受好深。 話說拍攝前期，監製編劇陳詠燊預備咗四個劇本，我自己最鍾意就係眼前呢個，雖然只係虛構故事，但實情喺我身邊確實真有其事。曾經有位男友人問我，可唔可以幫佢拎到MIRROR嘅海報，仲話不惜任何代價，佢話好想送俾佢太太做禮物氹佢開心，所以呢個男仔成個過程係排除萬難，用盡各種可行方法，只係希望拎到張海報令佢心愛嘅人一笑。我喺成個過程入面見到呢個「動作」好有愛，所以今次有機會就好想將佢拍成手機電影，向各位「前夫」致敬。

軒仔續謂：「處男執導，拍手機電影，對我嚟講亦係前所未有嘅挑戰，係一次好好嘅體驗，大家有咩意見，多多包涵。再次感謝各個單位嘅配合、幫助，先至可以完成我呢部嘔心瀝血嘅鉅著。溫提，本公喺度呼籲各位偷嘢係唔啱㗎！」

粉絲留言大讚「軒公」的作品，不過更多人關心的是如何獲得他的「Key圖MIRROR海報」，有粉絲留言：「海報呢海報呢？勿走數！」、「點先可以擁有你、後面塊海報？」

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