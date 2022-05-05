【開心速遞】26歲謝嘉怡英國擁兩物業　港姐冠軍讀大學已「上車」分享儲首期方法

▲ 謝嘉怡於小紅書分享儲錢「上車」方法。

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）於去年進駐內地平台小紅書，分享生活日常兼跟網民互動。在日前，她分享其儲錢大法，原來謝嘉怡於大學時期便「上車」做業主，靠努力儲蓄成功儲到首期，26歲的她在英國更已擁有兩個物業。

謝嘉怡為慳妹一名，她於片裡分享其儲錢大法，她不愛買名牌包包，只管將錢花在有意義的東西上，她說：「衣服會穿到破爛為止。」

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英國置業較香港易

Lisa近日於小紅書說到在香港置業的問題，由於香港棲價昂貴，故她一直是租屋住，置業對她來說負擔太大，她說：「如果你想買一套基本樓房，在香港將花費你大約1100萬港幣，所以1100萬港幣，25年3%的利率，每年將花費約60萬港幣，這基本是三分之二，你根本負擔不起這價錢。」

Lisa續說於英國置業比較便宜，一憧有兩房、上下樓梯、前後花園連私人車道的房屋，平均只需100萬港幣。

▲ 謝嘉怡於2020年當選為港姐冠軍。（取自instagram）

大學時期「上車」

Lisa分析說：「若果你年薪是30萬港幣，每月用6千港幣供樓，你依然有很多錢去生活和用以儲蓄，但若果在香港的話，你用大部份工資去供樓或租樓，已經沒錢去做其他事了，所以英國跟香港的樓價差異真的很瘋狂。」

而Lisa於大學時期已置業，買下第一層樓：「我在大學讀書時也在全職工作，我非常幸運仍能和父母一起住，我不需要買柴米油鹽。我儲起當時的薪金，不斷儲蓄，然後到大學二年級，已經儲了足夠的錢去支付首期。其後我將房子出租，用收來的租金還完貸款，然後再成功購入第二層樓。」

▲ 謝嘉怡大談在港置業的話題。

減無謂消費

謝嘉怡本身是慳妹一名，理財第一步靠儲蓄，另外要將金錢花在有意義的事情上，她直言自己不愛買包包，因為是包包是會貶值，她說：「如果每個月都用錢來買手袋，這手袋沒甚麼價值，它只會有一個價格標籤在上面，但如果我買了一個非常漂亮的手袋，但僅此一次時，便會令這個包包變得更有意義，是因為我用錢儲番來買。」

Lisa續說自己並非物質主義的人，她說：「現在好多人買了一條裙子，穿一次就算了，如果這地球上有幾十億人都這樣做，就太浪費衣服了，所以我衣服穿到破才買，不是完全破，至少是去到需要回收。」

此外，Lisa更分享當年儲首期方法：「若果你用400英磅買東西，未必買到好多東西，但把錢加上去，乘12個月的話，那會變成4600英磅，你的首期就在這裡。」

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雙料港姐冠軍

現年26歲的謝嘉怡參加《2020香港小姐競選》入行，她當年於大熱下連奪「最上鏡小姐」及冠軍后冠，成為雙料港姐冠軍。

Lisa為一名蘇格蘭混血兒，爸爸為香港人，而媽媽則是蘇格蘭人，她自小於蘇格蘭生活及長大，2019年她於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系畢業，之後於當地擔任手術室護士。

▲ 謝嘉怡參與《開心速遞》之演出。

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初入行時由於廣東話不太靈光，謝嘉怡主打做綜藝節目，她靠看電視和聽收音機苦練廣東話，努力堅持下來，終於廣東話進步了不少。

其後，她被安排加入《開心速遞》劇組，戲中她飾演呂冠君一角，縱然戲份不多，但也為觀眾焦點。