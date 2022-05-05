【第五波疫情】何栢良指新冠全球大流行已過最高點　料新冠病毒日後出現模式與流感相約　

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港昨日新增313宗確診，包括22宗輸入個案，數字較過去兩日微升；港府今日起亦放寬3項防疫措施，包括重開泳灘、放寬堂食至8人一枱等。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（5日）於電台節目中指，新冠全球大流行似乎已過「最高點」，正開始過度性的季節性流行，料未來一至兩年後，新冠病毒在世界各地出現的模式或與流感病毒差不多。

他以本港為例，每年有兩季流感的爆發，相信新冠肺炎出現類似的情況機會亦很大，又認為本港最重要是「復常」：

香港現時最重要是復常而非清零，而清零也不是我們應該去追求的結果，如循追求復常方向，科學角度來看，全球就會循季節性流行發展的話，就要做好準備，如何一方面令市民的生活回復正常，同時間對市民的健康、醫療系統，感染後死亡個案等不良結果減至最低。

他又說，現時確診個案是預期之內，由於病毒已深入社區，加上是非常易經空氣傳染，市民大多會著重表面的清潔、洗手，惟有更多數據顯示，經空氣傳染是最主要途徑，而經其他物件例如接觸電梯按鈕、扶手等產生傳播的機會較少，認為要預防空氣傳染最重要是接種疫苗。

他說，本港的疫苗接種率持續上升，惟上升的速度比較緩慢，有33萬60歲以上長者仍未打針，該群組中更有一半，即約110多萬人仍未打第三針。他認為當局在放寬社交距離措施時，要視乎疫情的監察數字，如有訊號顯示有關組別出現很多重症個案，相信在放寬措施方面或要作出適當的調整。另指

至於放寬社交距離措施方面，他指出有關放寬措施與疫苗通行證並不銜接，認為該安排上可作出改善，又認為疫苗通行證應作向前的部署，包括讓機組人員或抵港人士接受家居檢疫時轉為另一個號碼，令他們無法進入需要疫苗通行證的場所。

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責任編輯：郭詩詩

