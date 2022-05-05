【母親節2022】海洋公園餐廳10道菜母親節大餐　精品店選購港製手袋首飾享85折

▲ 海龍王餐廳推出母親節10道菜晚市套餐，讓大家溫馨同慶母親節。（商戶提供）

晚市堂食兼聚餐人數進一步放寬，正好讓大家可以歡慶即將到來的母親節。現在就約定媽媽、婆婆、嫲嫲或太太到海洋公園，以最窩心的豐富美饌，向她們表達愛意吧！

公園由即日起至5月9日期間，於「海龍王餐廳」及「爐炭燒」特別呈獻節日晚市套餐，讓一家大小可以溫馨同慶母親節。

海龍王餐廳母親節晚市套餐

海龍王餐廳的10道菜式套餐先以4款精緻頭盤喚醒味蕾，包括松露蝦多士、芥末翡翠螺、 金磚豆腐及芝麻醬青瓜雲耳伴萵筍。接着呈上含豐富蛋白質、氨基酸和礦物質的竹笙燕窩羮，滋陰養顏。

主菜的4道美味菜式均以優質材料炮製，包括肉質鬆軟嫩滑和汁味濃郁的砵酒燴牛小排、洋溢複雜香氣的松露醬炒蘆筍帶子蝦球、鮮甜百合蟹菘上湯泡菜苗，以及口感煙韌的瑤柱鮑魚海鮮炒飯。最後，幼滑的杏仁士多啤梨慕絲為豐富的滋味旅程畫上完美句號。（4位用$1,980，額外每位加$495）

爐炭燒母親節晚市套餐

另一個於爐炭燒供應的10道菜式套餐則完美展現泰北菜精髓，先以4款加入現代元素的傳統泰式小食作頭盤，包括泰式青木瓜沙律、泰式新豬肉生菜包、傳統泰式雞肉沙嗲串，以及泰式蝦餅。接着是餐廳的主打菜式香茅椰汁雞湯，這個湯甜中帶檸香、濃度與肉味均衡，口感柔滑。

▲ 爐炭燒供應的10道菜式套餐完美展現泰北菜精髓。（商戶提供）

主菜有4道菜式，包括外表香脆、充滿泰式風味加上肉汁滿溢的美國安格斯紅屋牛扒，以及泰式甜酸魚、惹味泰式炒通菜和菠蘿海鮮炒飯。最後，母親節的泰國美食之旅當然不少得以香芒糯米飯作結，一家人一同在芒果當造的季節享受芒果的鮮甜。（4位用$1,580，額外每位加$395）

母親節晚市套餐

供應日期︰即日起至5月9日

供應時間︰5pm起

地點︰海龍王餐廳/爐炭燒

價錢︰4位HK$1,980元（額外每位港幣495元）/4位HK$1,580 元（額外每位港幣395元）

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大餐以外，於5月7至8日的母親節周末，海洋公園水都餅店更將推出一系列精緻美味的星級蛋糕及朱古力，讓大家可以帶回家慢慢品嘗，或於在園內精品店選購心思禮品，在這個大日子為你最敬愛的女王送上「甜入心」的驚喜。

▲ 於5月1至8日期間，購物淨額滿HK$450可免費獲贈「LOZ盛夏花系列積木」一件。（商戶提供）

滿足口腹之慾後，當然不少得一份窩心禮物送媽媽。由即日起至5月8日，訪客於公園精品店選購任何香港製造的Boshu布薯手袋及Rosy Garden首飾，可享85折優惠。另外亦可以特惠價HK$2,520元購買原價HK$7,980元、以18K金鑲嵌鑽石及粉紅藍寶石打造的 「海洋公園x justgold 」限量版「閃鑽包包」吊飾一件。於5月1至8日期間，購物淨額滿HK$450元更可免費獲贈「LOZ盛夏花系列積木」一件。

記者：王嵐