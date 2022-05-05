【痛失至親】關詠荷胞弟上月城門水塘墮坡亡　張家輝合約在身北上未能陪妻感擔憂

▲ 關詠荷胞弟上月城門水塘失足墮坡身亡。

上月9日一名關姓男子在沙田下城門水塘行山期間，失足墮至約30米下的山坡，送院搶救後不治。原來男死者為張家輝太太關詠荷細3年的胞弟。據知，意外當日關詠荷帶同姪兒趕往醫院，得知噩耗後，關詠荷崩潰哭成淚人。

因張家輝有合約在身，需忍痛離港到內地工作，作為愛妻號的他未能陪伴太太度過黑暗日子，不時與關詠荷緊密聯絡，希望為愛妻分憂，並且會趕快完成拍攝後回港慰妻。

事隔近一個月關詠荷首現身，獨自處理胞弟身後事及照顧愛女，變得身心俱疲，可見其面帶憔悴，而且身體亦暴瘦不少，情況令人痛心。

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患難見真情

關詠荷與張家輝相愛近30年，一直恩愛如昔。二人於2003年拉埋天窗，結束11年愛情長跑。關詠荷曾兩度小產，當時張家輝亦因工作身在外地，不能陪伴在側，曾令關詠荷留下很深陰影，幸3年後以42歲高齡誕下愛女Brittany，讓兩夫婦特別愛惜女兒。

關詠荷結婚前曾為萬千寵愛的電視劇女王，當時的張家輝還未是如今的影帝，一直飽受外界的嘲諷「癩蝦蟆想食天鵝肉」，女尊男卑與工作壓力下患上抑鬱症，1995年獨自離港到南非，與關詠荷短暫分手。

張家輝曾在訪問中訪透露，原本打算在當地生活一輩子不回港，惟關詠荷默默等待，並為張家輝照顧患癌胞姊，最後感動張家輝一直相愛至今。

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