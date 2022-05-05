【中一派位】中一自行學生獲取率高於去年 校長：「大抽獎」乙一宜保持進取態度

▲ 吳永雄校長建議，大抽獎乙一填表可保持進取態度。

中一自行分配學位結果5月4日公布，有人歡喜有人愁。有小學校長表示，該校今年自行分配學位已獲甄選為正取生的學生人數明顯較去年多，估計是受移民潮影響。他表示，現階段最重要留意未有學位的學生心理狀態，並協助家長做好俗稱「大抽獎」的統一派位填表策略，但建議「大抽獎」乙一態度宜更加進取。

位於葵青區的佛教林金殿紀念小學，歷年大約有4成學生升讀Band1中學。吳永雄校長表示，學校現時仍在收集自行分配學位階段已被甄選為正選生的學生數據，但暫時已經有1/3小六學生獲甄選為正選學生，人數明顯較去年多。

在中一學位沒有減少的情況下，今年相對而言的確容易入咗，相信或多或少都受到移民潮的影響。

吳校長解釋，連續兩年受到疫情影響，去年很多中學直接取消面試，直接靠次第名單直接收生，但今年很多中學因應疫情採用ZOOM面試，可以更深入了解學生。他坦言，相對於實體面試，ZOOM面試都有弊端，有些學生成績優秀，但不太習慣網上面試，影響口才的發揮，對結果都有些影響。

吳校長強調，每年自行分配學位結果出爐後，總會有人歡喜有人憂，有的同學會因為失落學位而落淚，也有家長會怪責自己為子女選錯學校，學校現時重中之重是留意學生的情緒問題，並適時做好心理輔導。

同學及家長真的要以平常心面對，因為自行首階段只有3成學位，沒有offer都是正常，不是世界末日，大抽獎階段還有7成學位。我們經常同家長講，失落學位不要怪責子女，更加不要怪責自己。

他舉例指，有學生獲自行第二志願的中學錄取，家長卻最期望子女能入讀自行第一志願的中學，「家長會怪責自己為何要選擇第二志願，現在被第二志願中學錄取，連大抽獎的機會都沒有，其實音樂椅不停轉動，我都建議家長以平常心面對，與其怪責不如做好升中銜接。」

統一派位階段即將展開，吳校長指，學校即將舉辦家長會，除了要做好家長及學生的心理輔導外，最重要是做好統一派位的選校策略部署，「要因應學生的情況及區内中學的實際情況，避免家長自殺式填表，但我們都會建議家長，乙一填表時可以進取些。」

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中一派位結果7月26日公佈

教育局提醒家長，若其子女在自行分配學位階段獲甄選為正取生，但毋須回覆是否接受，若同時獲不參加派位的直資中學通知錄取，則要通知是否保留直資學位，放棄直資學位者要在5月12日或之前，向學校取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，方可保留經自行分配學位申請的學位。

未獲取通知為正取的學生，必須參加統一派位，家長可透過子女就讀小學收到選校表格，填妥的表格需要交回就讀小學，中一派位結果將在7月26日公布。



記者：鄺嫻