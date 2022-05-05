【補血恩物】車厘子富含鐵質可補血益智　中醫拆解小童每日最多食5粒原因

▲ 車厘子富含鐵質可補血益智，中醫師提醒小童每日最多食5粒。

車厘子當造季節，味甜、進食方便，成爲小朋友喜愛的水果之一，但家長及小朋友都須留意每次進食份量。註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，解釋車厘子屬性及適合食用的人群、熱氣等體質人士最好忌口，同時提醒不同年齡者每次適宜的食用份量。

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馬醫師解釋，櫻桃屬火性，溫熱，類似於荔枝。因此，熱氣咳嗽、有黃痰、便祕、糖尿及腎病患者最好忌口。反之，櫻桃對於孕婦、新手媽媽則有較好功效。因鐵是合成人體血紅蛋白重要原料，妊娠婦女對鐵的需要量高，而櫻桃含鐵極其豐富，是水果之首，可補充哺乳期對鐵的高需求量。因此，女士若出現缺鐵性貧血，可多吃櫻桃，緩解貧血，也能增強體質，健腦益智；對月經過多等症狀也有良好功效。

不過，櫻桃雖好，也被美國環境工作組織列入10大農藥及污物水果名單中，因此食用前要徹底清洗，同時也需要注意食用份量。醫師提醒，5歲以上小朋友每日每次最多只能吃5粒；1-3歲則只可1-2粒。成人每日每次也不要超過10粒左右份量。小童進食時，家長要留神，避免顆粒狀櫻桃及核卡住喉嚨。 尤其櫻桃核含氰甙，會對人體產生毒素，所以務必要吐核。若吃多後發生不適，可飲甘蔗汁補救，有清熱解毒功效；但若成效不彰則要盡快求醫。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛