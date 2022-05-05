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【交通意外】屯公兩車相撞私家車四輪朝天　兩名司機受傷

社會 11:28 2022/05/05

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(馬路的事 (即時交通資訊台)群組圖片)

屯門公路發生交通意外，有私家車與客貨車相撞，造成2名司機受傷。

事發在屯門公路往荃灣方向，警方今日（5日）早上10時4分接報，指一輛私家車與一輛客貨車相撞。救護車到場，有2名司機受傷。警方稱，意外原因有待調查。

運輸署指，較早前因交通意外而封閉的屯門公路(往九龍方向)近豪景花園的部份行車線現已解封。

根據馬路的事 (即時交通資訊台)群組，有網民上載圖片，可見私家車四輪朝天。

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記者：余思嵐

 

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