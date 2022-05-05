【違規僭建】元朗業主屢不遵從清拆令　被罰款逾9萬元

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一名業主由於一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周於屯門裁判法院被定罪及判罰款逾９萬元。



有關命令涉及元朗安寧路一幢商住大廈一個面積約100平方米的違例平台搭建物。該僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。由於有關業主沒有履行清拆令，故於2013年及2015年遭屋宇署提出檢控，並在屯門裁判法院被定罪及罰款共約9500元。由於該名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂提出第三次檢控。有關業主於4月29日再次被定罪及罰款95500元。



根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

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責任編輯：余思嵐