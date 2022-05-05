【斷網】花2千萬落重本製造「網絡森林」　郭富城演IT高手三大影帝鬥法

▲ 《斷網》以網絡犯罪作為題材。

由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，由郭富城、任達華、林家棟聯同譚耀文、黃德斌等主演的動作劇情犯罪電影《斷網》，因為疫情問題，於街上取景不易，幾番協調，才終告完成。

電影講述黑客入侵金融機構，引起重大網絡危機。三大影帝郭富城、任達華、林家棟於戲內互有正邪扮演，因這場危機，演化成網絡陷阱，各人互相拉扯攻擊，引起連番衝擊惡鬥。



電影公司早前發放《斷網》首批電影海報及宣傳短片，片中郭富城飾演網絡保安公司的IT高手，預告片內，郭富城神色凝重地按着鍵盤，並異動地透過電腦屏幕穿梭現實與網絡世界。

▲ 郭富城飾演IT高手。

三大影帝同場



除有三大影帝鬥法外，另一大賣點便是電影公司花費將近2千萬重金打造出戲中的網絡森林，將虛擬和實景交疊得很精緻。至於實地取景的場景，也是充滿科幻迷離感。

城城表示：「戲中的網絡世界我們稱之為網絡森林，之前因為疫情，不便於街上取景，於是團隊變陣，在香港找到非常漂亮的樹林景進行拍攝，因為現場高樹林立，形態各異，再加上一些美術陳設，透過鏡頭，有一些場口，不用加CG已經好靚，拍出來也有一定效果及質感。」

城城續指：「但今次電影CG團隊為求創造新視野，以高效特技，去強化營造不同層面的網絡世界，務求令觀眾有嶄新的觀影感覺，看到不同場景各種虛幻又真實的交錯結合，非常切合今次《斷網》題材。」

而城城口中提及的森林靚景，正是港人皆知的打卡靚景南生圍。

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今次畫面上有嶄新處理，監製鄭保瑞透露，《斷網》故事的出現，源於現今接觸不少網上犯罪，人們生活上被盗取資料，現今犯罪已經集中在網上進行，大量不能見光的交易。

監製鄭保瑞說：「這事情很神奇，網絡是虛擬世界，他們既沒有實質行動，只是在網上虛擬世界進行，當然大家會知這是犯罪行為，而我不斷思考，如何用畫面呈現，這讓我有很大的空間去呈現網上犯罪世界，是較少人用這方法去處理犯罪題材，對創作人來說是很大挑戰。」

他再表示：「今次《斷網》用了實驗性的方法呈現，我認為是新意，當然要靠美術、特技、聲效去幫忙將這網絡世界去呈現。」



黃慶勳導演自言看過《斷網》劇本後再深思反問自己：「這會不會正是元宇宙犯罪電影呢？」在他跟電影團隊構想很多不同方式後，他續指：「最後決定將演員帶進虛擬網絡世界之中，當網絡停頓時就是犯罪行為開始之時。」

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