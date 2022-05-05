【進軍荷里活】姜麗文闖荷里活暢談兩地電影術語　能跟隨爸爸當年腳步前進感覺sweet

▲ 姜麗文笑言，跟隨父親秦沛的腳步闖入荷里活，感覺sweet sweet。

近年憑劇集《愛．回家之開心速遞》中外傭Lisa角色入屋且人氣飆升的姜麗文（Lesley），在今年初TVB台慶頒獎禮更獲「飛躍進步女藝員」。

今年3月底，她在社交平台上載一張站在保母車旁的照片，並自爆於洛杉磯開工！這段從香港公仔箱到美國荷里活的演藝之路，Lesley只花了短短5年，令人驚喜又佩服。

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入行12年的姜麗文以歌手身份出道，至2017年才進入無綫電視，隨父親秦沛成為演員。縱有父蔭，Lesley一直默默耕耘，從小角色開始鍛練演技，在處境劇《愛．回家之開心速遞》中累積經驗和人氣。去年在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親「睿睿媽」，自然細膩的演技大獲網民激讚，人氣與讚譽兼得。

最近Lesley的演藝事業再有突破，早前在社交平台上用英文寫道：「我的首個荷里活角色！感恩每一個來到我面前的機會！多令人興奮！」帖文的標註地為洛杉磯，更附上Lesley站在荷里活片場中常見的演員休息車前，手拿飲料及劇本，笑容燦爛。

▲ 姜麗文雖為知名演員秦沛女兒，但多年來拒絕父蔭，靠自己個人努力累積經驗。

問及她如何獲得試鏡機會，難掩興奮和喜悅的Lesley直言有賴多方協調和邀約。「荷里活和香港的agent來找我，很開心很感恩。其實自2020年開始，荷里活或外國的製作團隊多了考慮選用海外演員，因為現在casting可用視像進行，不用親身試鏡，變相令更多國際或亞洲演員得到機會，我便是其中之一。」

積極準備獲更重戲份

機會果然是留給有準備的人。Lesley透露：「起初我是cast一個很細的角色，可能只得一場戲，但我完全不在意，照樣盡全力去完成。怎知很幸運，導演看完後，覺得可以讓我試一個戲份重些、多一點對白的角色，我試了幾次鏡，然後成功得到這個角色！」

已在歌影視界努力了超過10年的Lesley，坦言去到荷里活，卻像個新人般感新鮮、好奇和大開眼界。「跟香港很不一樣，完全是兩個世界！一來到即覺得自己好green，因為他們用的術語也不同，譬如在香港，我們會說『dubbing』、『VO』，但他們會說來一個AVM，我完全不明白。又或者香港劇組會說『OK ready』、『set機』、『rolling」和『action』，但他們是說『ready』、『Background Set』、『Angle』和『Actress』，真的像重新來過呢！」

▲ 姜麗文今年3月底在社交平台上載一張站在保母車旁的照片，自爆於洛杉磯開工。

用語以外，規模同樣令她歎為觀止。「即使我的角色戲份不重，都照樣安排專屬的化粧、梳頭、服裝人員，甚至照顧我任何需要如餐飲等，在這裏是每個演員都會有一隊人去照顧！」

秦沛亦曾拍西片

早前網民大讚Lesley在《星空下的仁醫》演技自然嫻熟，直指「不愧為秦沛女兒」。而當得知成功獲得荷里活的機會，她亦馬上和爸爸分享好消息。「他很開心，也為我感到興奮和驕傲。最令人覺得難能可貴的是，爸爸在1966年，即21歲時，也曾進軍荷里活參演電影！」Lesley所指的是美國電影《聖保羅炮艇》（The Sand Pebbles），秦沛在當中飾演水手。「我覺得很sweet，不知不覺中自己跟隨了爸爸的腳步前進。」

Lesley抱歉暫時未能透露自己的角色和故事詳情，只能分享演出的好消息。從社交平台上的照片可見，拍攝日程以外的她，也把握機會四處遊歷，更到訪著名書店，盡情享受這趟難得的美國之旅。

未來的演藝之路愈見廣闊，可愛活潑的外傭「Lisa」以及悲慘的「睿睿媽」以外，Lesley希望自己能嘗試更多不同類型的角色。「例如動作很厲害的打女，或是很奸很惡的壞人等，都很想挑戰！」

▲ 完成美國的拍攝工作後，順道於泰國休息的姜麗文風騷展示性感泳衣。

疫下教觀眾入廚秘技

疫情之下，在家煮食成了香港人的日常，名廚三姐（蕭秀香）和姜麗文主持的煮食節目《三餸一湯》，正是為「疫下廚神」而設，每周3天教觀眾煮家常菜，希望透過簡單易煮的「三餸一湯」，為過去不常煮食或屬於烹飪新手的觀眾出謀獻策。Lesley直言：「拍攝正值第五波疫情最嚴峻時，但整個團隊都很齊心，毫不鬆懈地做足防疫措施。」

Lesley的機靈活潑，得到三姐歡心之餘，亦令拍攝現場氣氛歡樂。第一次與三姐合作，Lesley笑言驚訝於三姐的「爆發力」：「別看三姐細細粒，我拿鑊都要兩隻手，她卻可以單手，更可以拋鑊！真的很強！」

節目中，三姐除教大家入廚秘技外，Lesley亦會於「小姜研究所」環節向觀眾分享各種烹飪小知識，包括「外傭姐姐機密食譜大公開」、「剩菜大翻身」、「10分鐘煮好懶人和味飯」、「素色可餐」及「疫下強身健體餐」等，配合各種需要的煮食人士。

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婚禮一再延期感無奈

世事難料，疫情難緩，現年36歲的Lesley早在2020年2月2日時在社交平台發帖宣布與從事機械工程的未婚夫Pakho訂婚，但因疫情顧及雙方家人和親友，決定延期舉行。

至今年2月2日，Lesley在社交平台再上載跟未婚夫的合照，指若非順延婚禮，當天便是結婚兩周年。婚禮至今雖仍未能補辦，訪問中Lesley再次甜蜜表示自己非常幸運。「能夠遇到並和這麼好的人約定成為人生伴侶，是非常幸運和幸福的事。雖然因為疫情，婚禮只能一再延期，但我們抱着感恩的心去面對，快樂地過每一天。」