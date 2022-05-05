【母親節2022】 好素純素餐廳母親節健康素菜　三本山茶油入饌助抗三高+心臟健康

▲ 三本山茶油 x 好素純素餐廳推出母親節健康素菜。(圖片由品牌提供)

三本山茶油聯乘好素純素餐廳推出「母親節健康素菜」，由行政總廚「素食教煮」Ken Kwong精心設計多款以三本山茶油入饌的純素菜式，每道菜齊集營養價值及色香味於一身。

最新影片推介

油中新貴 營養價值高

▲ 三本山茶油。(圖片由品牌提供)

山茶油，又稱苦茶油，是從山茶科（Camellia）植物的油茶（Camellia oleiferaAbel）樹成熟種子提取的油品，是中國最古老的木本食用植物油之一，其色澤金黃或淺黃，品質純淨，澄清透明、氣味清香。具有高比例的單元不飽和脂肪酸，含量高達90%，為食用油中之冠。富含亞麻酸、亞油酸，並蛋白質和維生素A、B、D、E。

對人體好處：

有益心臟健康：富含單元不飽和脂肪酸，有效降低膽固醇。

延緩衰老：含抗氧化成份，消除體內自由基。

控制三高：軟化血管，預防血管壁老化。

有利排便：於早餐前空腹食用，有利排便。

高煙點/可凉拌：煙點高，不易產生油煙和有害物質。

滋潤皮膚：有極高含量的Omega 9 脂肪酸，輕盈的質感容易吸收，能夠有效滋養和保護肌膚。

點擊了解更多

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

母親節健康素菜

主食—彩虹能量生機佛陀碗 配 山茶油奇妙醬（售價：$128）

▲ 主食— 彩虹能量生機佛陀碗 配山茶油奇妙醬。(圖片由品牌提供)

底部有山茶油配以鹽、黑胡椒、意大利黑醋，中間配以紅菜頭蘋果沙律、藜麥、風乾果仁、車厘茄、青瓜、紅肉火龍果。面層有四片天貝(已發酵的黃豆餅)。醬汁是以山茶油、亞麻籽、腰果、芥末、檸檬汁、蘋果醋、海鹽、龍舌蘭糖等打成。

營養：天貝有豐富蛋白質，自製醬汁用上山茶油、龍舌蘭糖等優質營養成份。

小食— 紅菜頭蘋果沙律 拌 生機琥珀合桃（點選主食，附加$25 即可享）

▲ 小食— 紅菜頭蘋果沙律拌生機琥珀合桃。(圖片由品牌提供)

紅菜頭加上蘋果，以柚子蜜、梅子醋醃製後，拌以山茶油製成沙律。表面鋪上低溫風乾的琥珀合桃。

營養：紅菜頭與蘋果含高維他命C 及鐵質，而蘋果能中和紅菜頭的草青味。琥珀合桃以低溫風乾能保存其營養素及令其油份不變質。

蔬菜— 手拌油麥菜 （售價$88）

▲ 蔬菜— 手拌油麥菜。(圖片由品牌提供)

選用時令油麥菜，以能量水浸泡去除農藥後，以薑蓉、醬油、椰子花糖、麻油、芝麻、山茶油調味，新鮮生吃。

營養：生吃綠葉菜能吸收更多維他命C 及鐵質，使用椰子糖則因其營養值較高而升糖指數較低。

好素純素餐廳母親節健康素菜

優惠:凡於上述母親節期間，到好素純素餐廳享用「母親節健康素菜」，即可於餐廳及85折選購三本山茶油: HK$ 222 (500ml)；$129 (260ml)。(原價：HK$ 262 /500ml；$152 /260ml)

供應日期:即日起至5月31日

地址：香港鰂魚涌康山道2號康蘭居9樓

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王明芳