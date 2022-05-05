【變種病毒】何栢良警告Omicron BA.4和BA.5隨時進入本港　籲市民做好準備打齊針

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

世衞表示，受變種病毒 Omicron亞型分支影響，美洲和非洲近日的新冠確診個案都有所增加，其中Omicron亞型 BA.4和 BA.5，導致南非病例激增。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，變種病毒Omicron已在全球產生很多分支，又指外國正流行的Omicron亞型 BA.4和 BA.5或隨時走入本港社區，呼籲市民要做好準備，包括完成接種疫苗。

何栢良今早（5日）於電台節目中指，變種病毒Omicron已在全球產生很多分支，指本港第五波疫情主流行Omicron亞型BA.2，而其衍生已數十個分支，包括BA.2.1至BA.2.10。

他引述世衞指，美國紐約多流行Omicron亞型 BA.2.12.1，與本港流行的BA.2中的S蛋白中有一個關鍵的氨基酸轉變，而雖然當地確診個案有所增加，但重症及死亡的數目則沒有明顯上升，相信是因為當地大部分人已曾受感染或已完成接種疫苗。

他又解釋，變種病毒Omicron出現不同分支，即病毒出現輕微轉變，如市民曾感染Omicron，再受其他分支的影響就不會太大。不過，他說，現時接種的新冠疫苗是針對2019年出現的原始病毒，疫苗在面對變種病毒Omicron的分支時會在「打折扣」，即接種疫苗可預防感染或出現重症的有效期就會縮短。

何指，本港的整體疫情是平穩，但形容新冠病毒十分狡猾，冀市民不要忘記過去數波疫情的情況，而外國出現的變種病毒Omicron亞型BA.4和 BA.5或隨時走入本港社區，料疫情就會出現明顯的反彈，認為市民要做好準備，例如是完成接種疫苗。

如果市民做好準備，對復常的步伐就不會有影響，如果疫苗接種是落後形勢，如以往長期走在疫情後，當有新的分支走入社區，麻煩就會來了！

不過，他坦言疫苗的研發是難以追得上病毒的轉變，指本港抗疫29個月中，曾出現近13個病毒的轉變，即約3個月就「轉一次」：

每次出現新變種病毒就研發疫苗，在未曾完成研發，新的變種病毒又再出現。正正因為這個原因，過去兩年多，本港都是接種針對2019年原始病毒的疫苗，這就是不夠快的原因。如冬季再次出現新一波疫情時，或會出現另一個新Omicron亞型分支，甚至其他新的變種病毒，屆時又要面對應接種針對2019年原始病毒或是針對Omicron的疫苗的困難。

他又說，本港現時正循「復常」的步伐走下去，以往在未有新冠疫苗、新冠口服藥前，選擇社區「清零」就是十分重要，惟現時可經市民廣泛接種疫苗而慢慢回復正常生活，進入一個「後疫苗階段」，屆時在外防輸入等方面的策略就會完全不同，取決本港的準備是否做得足，包括60歲以上長者是否已完成接種疫苗。

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記者：郭詩詩