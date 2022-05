【色慾都巿】Kim Cattrall爆拒演《色慾都市2.0》原因　難忍Samantha角色與未成年少年曖昧戀

▲ Kim表示,她曾經3次辭演Samantha一角。

去年播出有《Sex & The City(色慾都市)》續集之稱的《And Just Like That…》以災難級告終,完全破壞多個經典角色,令一眾粉絲黯然,難怪爛番茄(普通觀眾)指數30%。不過,其中唯一能置身事外,非早已拒演《And Just Like That…》再次飾演性女Samantha Jones一角的Kim Cattrall莫屬!

最近Kim Cattrall接受美國娛樂雜誌《VARIETY》專訪,談到近期盛傳她會回歸《And Just Like That…》劇組一事,她終於正面回應:「關於當初復拍《色2.0》電視劇到而家,一直無被獲邀同參與其中。其實,我同大家一樣,都係社交平台上面見到消息!」

Kim坦言,可能佢一早好清晰表明拒演電影《色慾都市3》,沒再找她確實理所當然。在訪問中表示一集都無睇過《And Just Like That……》的Kim Cattrall,又不失幽默啜核本色回應,「整個劇集同我睇劇本(原訂2016年拍攝)時大致相同,可想而知(幕後班底)係幾咁有創意!」

▲ 1998年開播的《色慾都市》,4姊妹Miranda,Samantha、Charlotte同Carrie瘋魔全球視迷。(圖片:HBO)

記者進一步再問《色3》若果真係如常拍攝,Samantha係咪會收到Brady(劇中Miranda兒子)「香蕉成熟時」照片?

Kim:「呢個真係將會令人傷心嘅事情!(如果你可以選擇,你想嘅故事發展係點?)我一直唔係好明,既然Samantha已經有一間PR公司,而係2008年環球金融危機之後,點解唔可以講Samantha要將公司賣給一個愛穿Hoodies嘅男人呢?係呢個進退兩難局面,我覺得咁先值得去將角色發展,而唔係竟然同一個未成年男仔……」

其實她曾經3次辭演Samantha 一角,只係幕後劇組盛情難卻:「個陣時已經係42歲,我真係唔覺得自己做到。就算拍完第一個試播版,我都仲好猶疑,因為我拍過劇集!然後慢慢自己加啲減啲,同角色一直成長,甚至搵一把專屬Samantha聲,我先好肯定繼續落去。」

Kim Cattrall坦言拍完《色慾都市2》電影後已同自己講:「對我來講真係頂唔順,受夠了!」

最後,記者問有咩說話想同好想佢復出再演Samantha嘅粉絲講?「我覺得Darren Star(《色》系列編劇)喺《Emily in Paris》做得好正確,這是關於青春劇集,關於對青春嘅理想。本身《色》劇集已經好出色,不過都係以前嘅事!(即係唔會復出做番Samantha?)No!我可以好堅定講唔會!」

相信四主角中,Kim唯一一個明白「見好就收」的道理!

記者:黃鑑江

