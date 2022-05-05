【色慾都巿】Kim Cattrall爆拒演《色慾都市2.0》原因　難忍Samantha角色與未成年少年曖昧戀

▲ Kim表示，她曾經3次辭演Samantha一角。

去年播出有《Sex & The City（色慾都市）》續集之稱的《And Just Like That…》以災難級告終，完全破壞多個經典角色，令一眾粉絲黯然，難怪爛番茄（普通觀眾）指數30%。不過，其中唯一能置身事外，非早已拒演《And Just Like That…》再次飾演性女Samantha Jones一角的Kim Cattrall莫屬！

最近Kim Cattrall接受美國娛樂雜誌《VARIETY》專訪，談到近期盛傳她會回歸《And Just Like That…》劇組一事，她終於正面回應：「關於當初復拍《色2.0》電視劇到而家，一直無被獲邀同參與其中。其實，我同大家一樣，都係社交平台上面見到消息！」

Kim坦言，可能佢一早好清晰表明拒演電影《色慾都市3》，沒再找她確實理所當然。在訪問中表示一集都無睇過《And Just Like That……》的Kim Cattrall，又不失幽默啜核本色回應，「整個劇集同我睇劇本（原訂2016年拍攝）時大致相同，可想而知（幕後班底）係幾咁有創意！」

▲ 1998年開播的《色慾都市》，4姊妹Miranda，Samantha、Charlotte同Carrie瘋魔全球視迷。（圖片：HBO）

記者進一步再問《色3》若果真係如常拍攝，Samantha係咪會收到Brady（劇中Miranda兒子）「香蕉成熟時」照片？

Kim：「呢個真係將會令人傷心嘅事情！（如果你可以選擇，你想嘅故事發展係點？）我一直唔係好明，既然Samantha已經有一間PR公司，而係2008年環球金融危機之後，點解唔可以講Samantha要將公司賣給一個愛穿Hoodies嘅男人呢？係呢個進退兩難局面，我覺得咁先值得去將角色發展，而唔係竟然同一個未成年男仔……」

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其實她曾經3次辭演Samantha 一角，只係幕後劇組盛情難卻：「個陣時已經係42歲，我真係唔覺得自己做到。就算拍完第一個試播版，我都仲好猶疑，因為我拍過劇集！然後慢慢自己加啲減啲，同角色一直成長，甚至搵一把專屬Samantha聲，我先好肯定繼續落去。」

Kim Cattrall坦言拍完《色慾都市2》電影後已同自己講：「對我來講真係頂唔順，受夠了！」

最後，記者問有咩說話想同好想佢復出再演Samantha嘅粉絲講？「我覺得Darren Star（《色》系列編劇）喺《Emily in Paris》做得好正確，這是關於青春劇集，關於對青春嘅理想。本身《色》劇集已經好出色，不過都係以前嘅事！（即係唔會復出做番Samantha？）No!我可以好堅定講唔會！」

相信四主角中，Kim唯一一個明白「見好就收」的道理！

記者：黃鑑江

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