【雙生陌生人】賴慰玲早獲黃秋生大讚好演技　盤點Winki歷年出色演出

▲ 賴慰玲演技出色！

賴慰玲（Winki）在近日TVB熱播劇《雙生陌生人》中，劇中飾演一位愛好研究神秘學的夏織織，與貴為視帝的馬德鐘有不少對手戲，更被觀眾大讚賴慰玲的趣怪演出甚有新鮮感，為觀眾帶來不少驚喜。雖然她多年來拍過的作品不算多，惟其每次演出亮眼，難怪其實力備受認同！

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《女人俱樂部》

賴慰玲在2014年的TVB劇集《女人俱樂部》飾演少女版張慧儀。這部劇雖然是她首次在TVB的劇集，但她演繹出色，將其角色性格主動、巴辣、率真的一面完美呈現，獲得不少觀眾喜愛！

當時她在試鏡時更曾一人分飾七個角色，而深得監製曾志偉的歡心，足見其對演戲的用心。後來，劇集監製曾志偉在一次訪問中表示，當年金馬影后李麗珍因久未拍電視劇感難以入戲，所以曾志偉找來賴慰玲為影后分析角色和劇本，助李麗珍入戲。

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《梟雄》

2015年的TVB劇集《梟雄》中，賴慰玲演出「喬小莉」一角，雖然戲份不算多，但表現同樣亮眼。

而且更被獲同劇的影帝黃秋生點名稱讚，表示她聰明、反應快，演技甚至能和「大玲」鄭裕玲媲美，因此秋生為賴慰玲冠上「細玲（小Do姐）」的稱號。

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《殭》

2016年的TVB劇集《殭》，賴慰玲飾演癡情港女，由最初巴渣的港女，轉型做得意韓妹和氣質熟女。

當時有很多網民大讚她將港女特質演繹得很有神韻，更指她的演技超班，就連當時同劇的視帝鄭嘉穎同樣覺得她演技了得，十分有前途。

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《反黑路人甲》

賴慰玲在2020年的TVB劇集《反黑路人甲》中演四聯幫大小姐「蔣千霞」，她形象強勢，即使傷心都要強行表現冷靜，內心戲更獲觀眾大讚，演技漸變成熟。

劇中，她與高彬（張振朗飾演）的愛情線更受到無數觀眾的喜愛，令人氣因而急升，終在《萬千星輝頒獎典禮2020》，憑此角勇奪「最佳女配角」獎項，絕對是實至名歸。

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