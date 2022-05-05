【為母則強】大女推BB車載妹妹溫馨互動　鍾麗淇哼歌數拍子協助：為女兒感驕傲

▲ 姊妹溫馨互動，場面感人。

育有兩女的鍾麗淇（Margaret)，其11歲的大女Isabella患罕見病「四號染色體缺損綜合症」，到現在仍未學會說法及步行，多年來鍾麗淇都出心出力悉心照顧，母女樂觀面對病情，她不會覺得大女有病就要留家少出外，反而帶著女兒周圍去，去看看這個世界，不過每次她帶著大女外出時總會被外人投詫異甚至歧視目光，鍾麗淇早前在林盛斌（Bob）主持的無綫新綜藝節目《360秒人生課堂》中就說遇到這些情況，她會正向面對：「有時我見啲人望緊佢，覺得點解會行到咁？點解要抱？我就會同佢講呢個係我個女，佢依家練緊行路，就得㗎喇！」用一句說話就堵塞了別人的口。

▲ 鍾麗淇視兩個女如命根。

最新影片推介：

曾被斷言活不過2歲的大女Isabella，現在已經11歲，之前用扶架學行路的她，在媽媽鍾麗淇的協助下，能夠推著BB車載妹妹Michela，場面溫馨感人，Isabella雖然步履維艱，但都努力地向前行走，而鍾麗淇就在後面哼歌及為大女數拍子，陪著大女一步一步走向前。而另一段片就輪到妹妹載回坐在BB車上的家姐，妹妹飛快地跑，逗得家姐開心得手舞足蹈，鍾麗淇上載片段笑言這是妹妹的「BB車式過山車」獎勵，她又以英文留言表示「喜歡她們的活力……為這些女孩感到驕傲 #你做得到。」

▲ 大女推著妹妹，鍾麗淇從後協助。

鍾麗淇早前接受Topick訪問時坦言已做好心理準備陪伴女兒一輩子，但她仍渴望女兒能靠自己做到一些事情，「不是為了媽媽開心，而是我想她獨立」。故鍾麗淇在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今從用扶架走路，到現在可以推著BB車載妹妹，不放棄的精神，不愧為媽媽鍾麗淇眼中的「戰士公主」（Warrior Princess）。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇