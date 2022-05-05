【時尚速報】lululemon去年勁賺10億美元　首次推出男女裝網球運動服

▲ 圖中的高腰半截裙內裡長4吋，而且採用Luxtreme 面料縫製確保通風透氣。（$580/圖片品牌提供）

運動品牌除了adidas和Nike瓜分了全球大部分市場外，其實近年後起之秀lululemon都急起直追，品牌除了瑜伽服了得外，最近更剛剛首次推出男女裝網球服，喜歡打網球的男女又有新衣可以試穿了。

早前就有報道指出，品牌截至今年1月30日的12個月內，收入大漲至42%，純利潤賺得高達10億美元（約78億港元）﹗而且品牌更鎖定目標希望2026年收入達125億美元（約980億美元），由此可見，lululemon的而且確成為當今兩大龍頭品牌最大的競爭對象。

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至於緣何lululemon這年頭得以在市場上大獲全勢？原來大部分用家都覺得品牌運動服的面料都比其他運動品牌優勝得多，應用上不少有著抑制細菌和易於排汗的高科技面料，例如Swift Ultra或Nulux等，加上運動服上加入無縫式設計，的而且確有助大家在做運動時更見無拘無束。

而lululemon首次進軍網球界別的系列當然亦有備而來，除了找來網球運動員LeylahFernandez在比賽時穿上該系列以作宣傳外，服裝上全用上排汗快乾和有著四面彈力性能的面料，此外，特意加入隱藏式口袋可以放置網球，單是這一種窩心的細節，雖然只有打網球的人才會懂得，但整體上就已經比同類型產品勝人一籌。

記者：何偉雄