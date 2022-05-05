【街市AK】豬肉檔明星相靚仔店員迷倒港女　粉絲開「荃灣鮮肉AK應援團」群組

▲ 荃灣豬肉檔出現靚仔店員，有女顧客粉絲開「荃灣鮮肉AK應援團」群組。

上月底，荃灣街坊去新村街豬肉檔發現明星相靚仔店員，開心跟靚仔店員自拍，將相片上載地區網上群組，網民大讚口罩豬肉男生得一副明星相，似MIRROR的AK江𤒹生、MC張天賦、羅志祥小豬等男星，昨日（4日）更有粉絲開設「荃灣鮮肉AK應援團」群組，認真厲害！

豬肉檔出現型男店員

有名女網民於facebook群組「荃灣人」發帖上載了一張自拍照，地點在荃灣新村街「鮮味」豬肉檔，身旁豬肉檔男店員，雖然戴了口罩，但看其樣子打扮，一頭金染髮、粗眉大眼，紋身、以及戴有銀頸鍊，相信是靚仔型男一名。女網民表示「平時少去買餸，真係冇諗過會有咁靚仔嘅豬肉佬。」

▲ 有女顧客為豬肉檔靚仔店員開群組。（截圖︰「荃灣鮮肉AK應援團」fb）

很多女網民心心眼，大讚該豬肉店員似MIRROR的AK江𤒹生、MC張天賦、羅志祥小豬等男星，而最初發帖的女網民可說是一手捧紅了該豬肉檔靚仔店員。昨日（4日），她更開設了facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，未到一日，已有約350位網民加入該群組，版主旨在大家開心分享，

無論你係前夫定前妻，都歡迎加入，召集所有人搵佢買豬肉，一齊煲爆個場佢，開心share更多鮮肉照。

最新影片︰

開「荃灣鮮肉AK應援團」群組

版主更發起投票，很多人說該口罩豬肉型佬似其他明星，「又AK、小豬、MC、郭富城，我個人覺得佢似AK，你哋又點睇？」，讓大家按emoji去投票，暫時最多人選台星羅志祥小豬，之後似鏡仔Anson Kwong，其次是郭富城，最少人選MC張天賦。

近日引來不少人去幫襯該店員兼求合照，亦有傳媒追訪他。他名為「阿威」，現年36歲，入行有6年，得知近日成為網民熱話，他表示開心但有點怕羞尷尬，平日多數被指似羅志祥、沈震軒等藝人，而他不覺得自己似藝人。據悉，有網民指認識他，報料已結婚有妻孩，笑言女粉絲會傷心。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

疑除口罩相片流出

在群組中，有網民叫大家不要如此瘋狂去「追星」，並表示要看他除了口罩才可定斷是否似AK等男星靚仔，不要胡亂FF去幻想，「唔好癲啦，無啦啦搞個豬肉檔員工做咩？」。有群組網民「我堅係有真人相，一啲都唔靚仔囉」，以及分享了一張疑似該豬肉檔店員除口罩的相片。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳