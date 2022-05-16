【墜落】陳柏宇順應專輯走向推出暗黑作品　「寵女狂魔」Jason：24小時On-Duty

陳柏宇（Jason）繼在暖心之作《有我》唱出：「天塌下來 縱使我沒法替你去擋災 無論傷春悲秋我亦在 伴你共接受無奈」後，相隔數月，Jason的新作《墜落》走暗黑風格，向樂迷展現不一樣的世界。

適逢推出新作品，Jason再次接受TOPick專訪，貫徹其隨意、貼地作風，既解說作品之餘，又談到疫情緩和後的生活近況。一談到《墜落》，他一臉認真地說：「新歌是形容地獄式的環境，歌曲是ａ part of the album（專輯的一部份）」。

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不是刻意走暗黑風格

由充滿正能量的《對得起自己》、《有我》後，Jason強調不是刻意為了走暗黑風格而推出新歌《墜落》，他稱只不過是順其自然地作出變化。

他解說：「新歌是專輯當中的一部份，專輯當中本身就是有一個時序、進化，從背景開始直至遇上一件事而引起蛻變。而我就認為《對得起自己》應該是緊接《墜落》之後。」

Jason既要參與網上直播，又要亮相「陳伯吹水台」節目，同時也要兼顧錄製新歌：「這首歌曲約在一個多月前完成Vocal部份，我們也想再提早少許，也因疾情緣故而有一部份影響。」

另外，相信粉絲們也對Jason新歌出現Rap部份感到驚喜，他爽快地說：「與本地獨立音樂Rapper Novel Fergus的合作是『愉快、合理、啱數』」！

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推出黑膠專輯？

實體專輯市道艱難，但又一直有樂迷鍾情「有實物揸喺手」的感覺、把聽專輯是一種享受，或者是純粹地希望支持心愛歌手需購買實體專輯。

Jason也預告今年會推出大碟，也希望樂迷可細心注意專輯歌曲的鋪排。

向來隨遇而安的他又會否有意推出屬於自己的黑膠專輯呢？他的回應也相當「佛系」：「沒有太多特別的看法，也沒有所謂，推出與否也可以。這只是一個Trend，沒有特別希望要推出黑膠專輯。我不是需要緊貼Trend，自己也沒有說一定要推出，隨意一點吧！」

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隱世羽毛球手？

Jason在工作時隨心而行，私下的他則同樣簡單、純粹，正是娛樂圈當中的「貼地」歌手。

他早前終於與張天賦（MC）完成羽毛球之約，囡囡Abigali、太太符曉薇（Leanne）也有同行。問到當日兩位歌手的戰況如何？他笑說：「我們沒有玩單打，單打羽毛球不是那麼容易的，哈哈哈！只是玩雙打，輕鬆一下。」

或許大家會好奇兩位「波友」會在歌曲上合作？他回答說：「MC唱歌很好，而且擁有個人風格。我與MC的交流不是在工作上的目的。」

另外，Jason又分享道：「我在7、8歲時打羽毛球，直至18歲。這項運動在加拿大的華人圈子是很流行，當地政府在暑假時會推出一系列的運動項目，我在小時候也有玩籃球，但最喜歡的就是羽毛球。」

▲ （影片截圖）

24小時On-Duty

歌手的工作時間並不固定，新冠肺炎疫情期間又令不少工作改期，身為「愛囡號」、「愛妻號」的Jason自不然有更多時間陪伴家人。

Jason笑說：「如果我不用工作的話，就會與囡囡到沙灘、公園，早前也一家三口遊覽山頂、在主題樂園玩樂一番」。

自言樂於為女兒「24小時On-Duty」，早前就曾經在凌晨3時前往朋友的家，接回睡不慣的囡囡回家。

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Jason憶述：「我沒有想過不去接她，我會照樣接她回家，我也知道如果繼續把她留在那裡，她也會再睡。但這樣會影響其他人，皆因別人也需要幫忙安撫Abi。」

所以這樣做，是因為Jason堅信「小朋友係需要縱」：「縱容之餘也需要給她灌輸正面的價值，而縱容她也是有原因的，展示你對她的耐性與愛。我也有很多時候是要讓她知道有些事是不可以做的。」

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記者：陳淑霖