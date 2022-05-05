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【恢復常態】科大9月全面恢復面授課堂　海外學生遙距學習安排終止

社會 12:11 2022/05/05

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科大宣布9月新學年將全面恢復面授課堂。（資料圖片）

新冠疫情緩和，科技大學今日（5日）向師生發信，指大學正踏上恢復正常活動的道路，今年9月新學年將全面恢復面授課堂及考試，僅個別課程可因應情況採混合模式，隨著全球旅行正逐步恢復，身處海外學生遙距上課安排亦會終止。校方亦提醒，5月31日起進入科大須完成接種3劑新冠疫苗。

科大協理副校長（教學）馮志雄及多名大學管理層今日致函師生，公布2022/23學年新學期教學安排，校方目標屆時默認授課模式為在校內進行面授課堂，惟校方亦會因應實體情況及政府指引，而採取相應行動。

校方表示，9月1日起所有修課程度課程均會提供常規面對面課堂，修課式碩士課程可自行安排，選擇是否採取混合授課模式，僅在「特殊情況」下，部分課程將以合實時及網上模式受課，有關決定將基於教學考慮，並獲相關分批准，而有關課堂資訊人會在註冊課程期前發布。

校方過往曾批准部分本科生因赴港旅行受限制，而獲得「不在香港（NIHK）」身份，以便進行遙距學習，但隨著全球旅行逐步恢復，新學期將不再提供有關安排。大學提醒所有師生應計劃在新學期前盡早抵達香港，若目前身處海外，須滿足政府相關檢疫住宿要求，校方將無法在校內提供檢疫支援；如師生正身處香港，亦應仔細考慮旅行規劃。

根據政府實施「疫苗通行證」要求12歲或以上人士須在5月31日前接種3劑疫苗，科大疫苗接種及檢測報告系統（VTRS）即將更新，並提醒師生進入校園大門須出示有效大學校園通行證（CAP）。 

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記者：馮琪雅

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