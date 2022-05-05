【貸款騙局】涉與多宗低息貸款欺騙逾280萬元　警拘7人

▲ 警拘7人涉多宗低息貸款騙案，涉款逾280萬元。(曾秋文攝)

警方今日（5日）表示，於5月3日至5月5日，以以欺騙手段取得財產罪拘捕7人，年齡介乎20歲至38歲，涉嫌與多宗低息貸款騙案有關，涉案騙款超過280萬元。

東九龍總區重案組第3隊莫子威總督察表示，在2020年3月至2021年9月期間，發生多宗低息貸款騙案，共有48名男女（22至71歲）受害人，他們分別收到騙徒電話，指可提供低息貸款值優惠，合共損失280萬元；單一損失由5000元至43萬元不等，受害人分別為學生、主婦、裝修工人和東主。

東九龍總區刑事部聯同黃大仙、將軍澳、秀茂坪和觀塘警區人員，在前日（3日）至今日（5日） 展開行動，拘捕6男1女（20至38歲），涉嫌以欺騙手段取得財產罪，他們全部涉嫌以個人的銀行戶口收取受害人金錢，處理的犯罪得益由4.7萬元至126萬元。

騙徒會以隨機致電受害者，訛稱是銀行或金融機構的職員，對話期間會議手機傳送卡片，印有公司名稱和職位，其後聲稱可提供低息貸款，月息可低至0.18厘，當受害人感興趣時騙徒會要求開設投資戶口、下載網上交易平台軟件或存款到指定銀行戶口，聲稱作為保證金或資產證明，以提升貸款獲批的機會，騙徒還保證貸款獲批後會全數退還。

莫續指，一名48歲受害人在2020年10月時收到騙徒電話，對方指如借貸20萬元，每月只需還款數千元，受害人遂將7萬元存入指定的銀行作為保證金，其後騙徒再誘騙受害人如再存款10萬元，可獲送智能電話和平板電腦，最後被騙取13萬元。另一名22歲受害人在2020年3月同樣接到借貸電話，在一年間被騙到30間財務公司借取共40萬元，目的是存錢到投資戶口可再循環借貸。

▲ 警拘7人涉多宗低息貸款騙案，涉款逾280萬元。(曾秋文攝)

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記者：曾秋文