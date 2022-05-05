【移民英國】港人移英100萬買400呎屋　移英KOL揭移民隱憂：曾被人當街咒罵

▲ 移民英國的港人，表示移民後，也有不少隱憂。

本港近年出現移民潮。移民英國的Youtuber「Hong Kong Walker」表示，在當地僅100萬港元，即可買到400呎，甚至600呎的居所，不過，他亦提到移民英國後的不少隱憂，並親述遭受歧視，被當街咒罵為「病毒（Virus）」的經歷。他坦言，很多原因令其自覺在當地是二等公民，勸誡港人移民前先「做功課」，並要有適應新環境，面對挑戰的心理準備。

Hong Kong Walker認為英國有不少可取之處，包括思想較自由，小朋友在當地成長，觀念和「唔會畀個框框鎖住」。此外，在英國100萬港元左右，便可買到至少4百呎單位，住屋成本較香港低很多。而英國雖然商場較少，但港人可慢慢發掘當地城市的內涵和不同的面貌，比起在香港每日千篇一律對著高樓大廈，來得更精彩。

不過，他亦探討港人在英國生活的多個隱憂，其中包括社交和歧視問題。他表示，雖然當地人一般不會情況下不會公然歧視不同族裔人士，但仍試過在深夜路徑酒吧街時，在街上遭到4名白人男女咒罵其為「病毒（Virus）」，惟他打算開口解釋時，對方已經離開。

移英港人成少數族裔難適應

他直又言，有許多原因，令他自我感覺在英國如同二等公民，

華人通常會係返中餐廳做，快餐店或者西餐廳，好少聘用華人。

他表示，雖然沒有證據證明是否西餐店較不傾向聘請華人，還是華人不喜歡做西餐廳，但他懷疑，前者或許是其中一個原因。

他又指，在英國的酒吧、娛樂場所，雖然沒有當地人會對華人出言不遜，但由於華人人數始終較少，踏入以白人為主的酒吧時，內心會比較虛怯，「當然都有好多人見到我哋（少數族裔）會微笑歡迎」。同時，求職時，如果英語水平差，也很難找回在香港的本行，「你熟嗰啲嘢你表達唔到，咁你咪要重頭黎過囉」。

不過，他補充，雖然在當地有二等公民的感覺，但因為種種原因，仍感覺比在香港好，並且「如果你係投資移民，唔需要搵工，日常消費生活，就更加冇問題，中產靚區，基本上冇歧視。」他又指，雖然有文化差異及少許歧視問題，但當地有很多宗教、歷史、文化，仍值得欣賞。

第二，他提到天氣問題。當地冬天較長，經常有毛毛細雨，日照時間短，夏天無法游泳，令人不習慣。他指，其身處的的中部曼徹斯特，冬天可維持半年之久，溫度長期維持在10攝氏度左右，雖然不會有大雨天氣，但經常有大風，令人感到寒冷，要長期穿羽絨外套。不過，他指出，相信當地也有室內暖水泳池，加上地方比較大，踢足球等其他運動，也更方便。

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第三，交通問題方便，由於當地許多公共交通都私有化，車費比較貴。他指，當地公共交通的車費比香港貴4倍以上，巴士搭一個站2條街，15分鐘距離，也要30多元港元。而輕鐵，無論搭多少個站，都要40至50港元車費，他認為較不公平。如果財政上較為緊張，又沒有自駕私家車，車費可能會限制出行自由。

外出用餐貴需改變觀念

第四，外出用餐選擇少，價格昂貴。他承認，當地中式餐飲選擇確實較少，也較貴「10磅（100港元）一個牛腩飯，幾搵笨」。原因在於當地最低工資水平較高。不過，他認為，英國的餐廳歧視更多元化，「西式比較多，意大利，英國本土，中東菜，聯合國嘅菜式都齊曬」。同時，在英國，自行在家煮飯，發而比香港便宜，他奉勸象港人到當地，要改變思維，「香港先會出街食又平，又快，又好味」，而當地則在家烹飪更划算。此外，由於水土天氣原因，他發現，在當地吃漢堡包薯條，也不會感覺「熱氣」，「要轉換概念，漢堡包就係你嘅譚仔米線」。

第五，是聘用家傭相當昂貴，「可能要幾萬蚊先得」，所以一家人兩夫妻，可能只能有一人外出工作，另一人要在家全職照顧家庭和子女。如從事基層工作，比較難儲蓄。不過他也指出，香港雖然是「賺錢城市」，但工作壓力比較大，而在英國做基層，雖然收入可能僅僅夠用，但閒暇時光較多，更有自由。

第六，是稅收較高。由於英國社會福利較好，普通人工作收入的近2成半都要用來繳稅，就算扣除免稅額，也要2成。

第七，是社交問題，當地人幾乎只有週五、六才會集中外出娛樂，如很喜歡約朋友外出吃飯，可能會不習慣。

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責任編輯：王明芳