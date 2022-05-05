【重投樂壇】側田馬來西亞演唱會圓滿結束　感謝粉絲成為最強後盾

▲ 側田在馬來西亞雲頂雲星劇場舉行的演唱會圓滿結束。

歌手側田於4月30日晚上，在馬來西亞雲頂舉行的《FRESH START Live in Malaysia》演唱會圓滿結束，當晚以膾炙人口的《情歌》 揭開序幕，之後側田一口氣唱出多首經典歌曲，包括《Kong》、《我有今日》、《男人KTV》、《情永落》、《愛的習慣》、《運》及《很想很想說再見》。

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演繹新歌《第一秒》甚有體會

隨後，側田情深演繹新歌《第一秒》，並接連唱出歌曲 《BOK》、《咖啡因萬歲》及《爽》。側田又為現場粉絲驚喜送上一段《Guitar Solo Medley》，串連多首抒情歌，把場內氣氛推至高點。

而側田亦有展現柔情感性的一面，送上新歌《第一秒》前，與大家分享心聲：「前陣子我看回十多年前拍的照片，看見一些曾經熟悉的面孔，可惜我現在已沒有和他們聯絡，不禁令我產生疑問，我更回想起與他們初相識那刻的感受，其實親人、朋友、情侶、夫妻、子女亦一樣，面對任何爭執都要想起對方的好，不要永遠只記得壞事，好事卻經常遺忘。」

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以歌聲感謝粉絲支持

及後，側田繼續唱出其音樂作品《好人》、《三十日》、《美麗之最》及《命硬》，而來到Encore部分，側田唱出玩味十足的歌曲《決戰二世祖》後，再以另一首新歌《老伙記》完美作結。

演唱會期間，側田不忘與現場粉絲互動，在唱出新歌《老伙記》時，先帶出歌曲想表達出真正朋友就算各有各忙碌，不時常聯繫，碰面時總會像從前一樣無所不談，隨時願意為對方作最強後盾。

他再冧爆向現場粉絲表示：「你們就是這種朋友，我每幾年也期望與你們見一次面！」他又於台上手持鏡頭大玩自拍，炒熱現場氣氛，作為背景的觀眾亦十分識做，齊齊舉高雙手隨著旋律擺動，現場尖叫聲不斷。