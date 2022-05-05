【聲夢傳奇2】JUNIOR女團XiX多才多藝　曾志偉點名大讚6大成員

▲ TVB節目《聲夢傳奇2》將於下月播出，JUNIOR女團XiX的6位成員獲曾志偉點名大讚。

TVB節目《聲夢傳奇》大受觀眾歡迎，一眾「聲夢」歌手包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）等火速彈起，為樂壇注入新力量。

新一輯節目《聲夢傳奇2》將於今年6月11日，主題為「我超越我」，23位入圍學員於上周四的記者會首度現身會見傳媒，其中6名成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）更獲TVB總經理（節目內容營運）曾志偉點名大讚。

【聲夢傳奇2】從逾千人挑選23人參賽 聲夢Junior Aster有望殺入《聲夢2》

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JUNIOR女團XiX六名成員，之前在《聲夢JUNIOR》中已有亮麗演出，當中最入屋的，除了有大熱倒灶的Aster外，還有憑在《JUNIOR》決賽中忘我跳唱《跳舞街》贏盡好評的Charlotte。

劉芷君（Aster）

現年14歲的Aster除了於9歲時獲選為藝術體操港隊代表外，在唱歌、跳舞、朗誦等不同範疇的比賽中亦是獲獎無數，已公開的比賽獎項至少有15個。

自2020年開始於演藝教育中心進行專業培訓的Aster，更擁有ABRSM Music Theory 5級、ABRSM Piano 6級、ABRSM Singing 6級、RAD Ballet 8級實力。

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莊殷玥（Vici）

Aster的宿敵、下月便15歲生日的Vici同樣被視為賽前大熱。

2021年才正式開始學唱歌的Vici，於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽至少12個獎項。Vici與Aster一樣是運動健將，並曾於大大小小小型賽車比賽中勇奪至少6個獎項，動靜皆宜。

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繆昀希（Charlotte）

憑實力入屋的Charlotte年僅13歲，不過她於決賽上演唱《跳舞街》時不但舉手投足充滿自信，且全程零索氣，功力深厚。

演出及比賽經驗相當豐富的Charlotte早於4歲時已代表香港飛赴韓國參加2013年韓國最大型街舞比賽，更曾贏得唱歌、跳舞、長笛吹奏、中文書法及朗誦比賽等共18個獎項。

音樂造詣方面，除擁有超過7年學唱歌經驗，Charlotte還坐擁ABRSM Singing 5級（Distinction）及ABRSM Music Theory 5級（Merit）實力。

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楊秉頤（Caitlin）

14歲的Caitlin在節目中一直被視為唱家班、有「JUNIOR杜麗莎」之稱的她坐擁ABRSM Singing 8級、ABRSM Violin 8級、ABRSM Piano 5級、ABRSM Music Theory 5級、RAD Ballet 7級資格。

Caitlin自四歲已開始學拉小提琴及彈鋼琴，之後再於9歲開始自學結他，對音樂有濃厚興趣。比賽經驗方面，Caitlin獲獎次數相當誇張，曾先後參加多個朗誦、唱歌、小提琴、鋼琴等比賽的她，相關獎項至少20個。

Caitlin亦是一名游泳健將，在2015-2020年間先後獲得7項三甲佳績。

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至於在隊中年紀較長、現年15歲的Crystal及Kiele，亦同樣演出經驗豐富。

梁善知（Crystal）

看似文靜又內向的Crystal，雖然只學了一年半唱歌、連結他都是自學的，但舞台表演經驗同樣豐富，自2015年積極參加各樣比賽的她，獲得獎項至少14個，

當中五項更是冠軍。

為了增加實戰經驗，Crystal更曾於外國唐人街體驗Busking，勇氣十足。

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鄧曉殷（Kiele）

醉心歌唱及舞台表演的Kiele自11歲開始報名及參與大大小小音樂劇演出，並曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練。

現時坐擁ABRSM Piano 5級、RAD Ballet 8級資格及7年大提琴拉奏經驗的Kiele，曾參與獲國際認可的樂團演奏，閒來更會寫詩及參加划艇比賽等，是一名全能學生。

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