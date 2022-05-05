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【母親節2022】嘉里酒店周末早餐瑜伽班　瑜伽導師主理滋養身心靈

休閒消費 12:53 2022/05/05

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

嘉里酒店周末早餐瑜伽班，做完運動享受美食。

周未放假，想避開毒熱太陽，又想做運動時，倒是有個新選擇，就是去酒店做瑜伽，之後更可享用一個豐富早餐，為美好假期拉開序幕，說的是香港嘉里酒店女性運動服飾品牌Sweaty Betty合作的週末瑜伽早餐班，將在5月15日至6月26日的逢周六日舉行。

由瑜伽導師Tavia Jiang主持的週末早餐瑜伽班，賣點是可在壯麗的維港景色旁，進行一小時的瑜伽課程，舒展筋骨，同時滋養心靈。下課後可到酒店大堂茶座一邊感受和暖的日光，一邊享用一份營養豐富的早餐配飲品乙杯(紐約式早餐拼盤除外)。

當中有法式甜酥麵包兩款、椰子燕麥乳酩、奇亞籽布甸、墨西哥鄉村蛋餅等選擇。想清淡一點可點羅漢素菜碗，有番薯、蘆筍、菠菜、番茄、牛油果等，色彩繽紛很吸引，澆上日式芝麻汁不怕食到口淡淡。

另一款海鮮海藻糙米粥則以香煎大蝦帶子為底，煮得綿滑可口，記得配上油條同食，更添美味。每位參加「週末早餐瑜伽班」的人士可獲得一份Sweaty Betty精美禮物，包括Sweaty Betty水樽及HK$500購物禮劵，價值$650。

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香港嘉里酒店 x Sweaty Betty週末瑜伽早餐班

日期︰5月15日至6月26日(逢星期六及日)
地點︰香港嘉里酒店大堂茶座集合
時間︰瑜伽班︰10:00-11:00、週末早餐︰11:00-12:30
價錢︰$400，包括一小時瑜伽班、一份大堂茶座早餐及一杯飲料(紐約式早餐拼盤除外)

記者︰劉妙賢

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