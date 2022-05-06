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【最年輕外母】中學畢業小情侶早婚　新郎敬茶被32歲「仙女外母」驚艷

親子 13:22 2022/05/06

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一名年輕新郎在婚禮上向外父外母跪地敬茶，卻被眼前年輕貌美的外母驚艷。

不少人夫都怕拜會外母，如果外母美若天仙就唔同講法！最近內地瘋傳一段鄉村婚禮的影片，一名年輕新郎向女方父母跪地敬茶，卻被眼前年輕貌美的外母驚艷，敬茶時也忍不住笑。

據內地《網易新聞》報道，一對來自山東鄉村的18歲小情侶因為學業成績太差、升學無望，高中畢業後就被家長催婚，因此高中畢業後就決定拉埋天窗。

婚禮由雙方家庭主持，到敬茶環節時，新郎向外父外母下跪敬茶，當新郎看到眼前身穿紅色禮服的外母如此年輕貌美，叫了一聲「媽」後忍不住發出笑聲，外母和身旁的賓客們見狀也笑了。

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原來外母年僅32歲，擁有漂亮五官及仙女氣質，難怪成為了婚禮焦點。據悉，外母當年因為家境窮困，中學都未畢業，為了讓弟弟們上學，於是早早嫁人及生小孩。

最新影片推介︰

網民質疑︰14歲生女？

不少網民驚呼如果這名外母的年齡正確，她豈不是「14歲時就生小孩了」？有網民解答稱，這種擁有超年輕親家的情況在內地農村很常見，就像這次片中的外母一樣，因學業或經濟問題而早婚。雖然如此，很多網民仍表示非常羨慕片中的新郎，實在「太幸福了」。

如果我是新郎，又有這麼年輕漂亮的丈母娘（外母），一定會天天回娘家。

據內地去年施行之《中華人民共和國民法典》中第1047條規定，「結婚年齡，男不得早於22周歲，女不得早於20周歲」。另外，2023年1月1日起，男女均可以於18歲時結婚，且無須法定代理人之同意。至於1980年以前，男不得早於20歲，女不得早於18歲。因此許多人質疑，這名外母是在還未規範法定年齡時就結婚生女了。

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責任編輯︰王明芳

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