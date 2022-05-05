【綠葉王】67歲李國麟供女兒赴英讀戲劇系　直播帶貨搏命隊勁辣小龍蝦吸金

▲ 李國麟直播帶貨狂隊勁辣小龍蝦，食到嘴唇變深、眼眶含淚。

67歲綠葉藝人李國麟近年轉戰北上發展，更加入「直播帶貨」行列吸金賺人仔，試過連續開直播長達8小時，貨品無人問津被封為「最慘帶貨明星」，不但試過扮鬼扮馬以鳩摩智造型示人，帶貨產品更有女性的衛生巾及安全褲，期間被網民問及用後感，一度口窒窒，場面尷尬。

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帶貨勁搏命

昨晚（5月4日）又有新花臣，今次李國麟挑戰直播試食勁辣小龍蝦。內地人喜愛食地道小龍蝦，是次直播吸引約2千人觀看。

李國麟作為專業「Top Sales」當然親身試食，開動前戴上手套，裝備十足。為令視覺效果顯得更美味，李國麟視油淋淋的勁辣小龍蝦如薯片一樣，連續喪隊並大讚：「太好吃了，你們趕快下單。」

李國麟為帶貨非常搏命，瘋狂連續自隊多隻，由於愈食愈辣，食到眼泛淚光，嘴唇更變得深色，在旁的女助手見狀即遞上紙巾及清水，又替他除下眼鏡，方便繼續隊小龍蝦。

他食完小龍蝦又食麵，在晚上10時多暴吃此類刺激食品，難任不少網民擔心他會食到消化不良。

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供養女兒英國讀書

李國麟與TVB的合約是每年拍一套劇，他曾直言趁仍然「行得走得」，盡量打入內地市場賺更多收入。

女兒遺傳其演藝細胞，現時在英國修讀戲劇系，作為廿四孝爸爸寧靜自己辛苦，也希望令家人將來過得舒服點。

在2017年，慶祝女兒15歲生日時，李國麟父女嘴對嘴的照片一度惹爭議。對此，他認為沒做錯，直言：「啲網民話我咁樣錫唔啱。其實當時只係開心分享，佢哋心態咁負能量，接受唔到唔緊要，我已經樂在其中，女兒係世界上最寶貴嘅嘢。」

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