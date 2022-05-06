【新手爸媽】生BB前後2年驚人對比　型男索女湊仔捱到殘極速崩壞

▲ 生仔前後兩年的對比照好嚇人。

生兒育女絕不簡單，作為新手父母挑戰更大，想親力親為湊BB，不少得餵奶、換尿片、哄睡等無限循環，爸媽處於長期睡眠不足狀態。近日網上瘋傳一張生仔前後兩年的對比照，父母由型男索女，變成湊仔湊到瘋癲，樣子極速崩壞，引來一眾父母共鳴。

網上各群組流傳這張生仔前後對比照，也有網民於討論區以「生仔前後嘅分別？」為題發帖文，表示「啲精靈去晒個B度」、「變咗熊貓爸爸媽媽」，不禁感嘆︰

無覺好瞓㗎，啲B半夜要食奶，要換片……

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由型男索女變殘樣爸媽

從照片可見，分別標註2020及2022。2020年的照片中，一對年輕的情侶合照，男的帥氣有型，滿臉自信，穿花恤衫也襯得起，要知道花恤衫「好蝦人著」。至於一頭長髮的女生樣子甜美，小鳥依人靠在男子身旁，穿上背心露出小蠻腰，青春無敵。

▲ 2020年的型男索女。（網上圖片）

可是，來到2022年的照片完全是大反轉。同一對男女成為父母，爸爸抱著看來約1歲的兒子，可是二人像變了樣子，都有著超深黑眼圈。爸爸戴上眼鏡，頭髮蓬鬆，樣子疲憊不堪，比兩年前胖了一點。而媽媽素顏示人，草草束起頭髮加個髮夾。二人都沒有笑容，失去兩年前的光彩。

▲ 2022年為人父母後極速崩壞。（網上圖片）

網民有共鳴︰好真實

夫妻被湊仔日子催殘，加速衰老，兩年間變化極大。不少為人父母的網民都非常有共鳴，認為照片「好真實」，正是生仔前後的實況。有新手媽媽網民表示，「如果湊小朋友湊到佢哋咁都幾恐怖」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳