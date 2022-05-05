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【不要忘記我愛你】馬志威演渣男被娜扎打一巴　為入戲拒與劉以豪打招呼

娛樂 13:10 2022/05/05

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《不要忘記我愛你》

導演黃真真新作《不要忘記我愛你》受第五波疫情影響早前未能在情人節上映，在戲院重開後定檔5月26日公映，成今個暑假頭炮的華語電影。

影片除娜扎（原名古力娜扎）和劉以豪這對CP外，原來導演黃真真還邀近年憑《三十而已》人氣急升的馬志威作友情演出。

彼此早有淵源

片中，馬志威演娜扎的前男友「馬修」，嘻皮笑臉地到娜扎家拿回結他時，巧遇娜扎正招待劉以豪。

酸溜溜的馬志威更出言羞辱娜扎，令娜扎不禁以一巴掌還擊，更展開碰撞。在旁的劉以豪為保護女生，馬上還以顏色，向馬志威臉上大打一拳，才逼退不請自來的馬志威。

導演黃真真透露，與馬志威的淵源甚深：「早於馬志威入行前，已透過朋友介紹認識，當時鼓勵佢要為夢想努力，更提議佢學打功夫裝備自己，可惜之後未有合作機會。」

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一拍即合

真真大爆從合作中觀察到馬志威是一個非常認真的人：「今次邀請馬志威嚟擔演娜扎嘅前男友，拍攝當日下午通告，但係朝早已經到片場熱身，喺鏡頭後睇實娜扎同劉以豪拍攝甜蜜嘅場口做好準備。而午飯期間，馬志威更加同以豪保持距離，連招呼都唔打，從戲外「酸」到戲內！」

怎料二人埋位時卻相當合拍，真真表示：「正式埋位時，介紹馬志威俾劉以豪認識，佢當時已經入晒戲，仲目露凶光，淨係個氣勢已經俾到壓力以豪。不過兩個大男孩試動作戲嘅時候，已經一拍即合，仲分擔埋武術指導嘅工作，一齊研究點樣打拍出嚟先好睇，出到嚟效果絕對有驚喜。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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