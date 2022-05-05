【超市大搜查】部分食油含基因致癌物　盤點8款不含塑化劑較安全食油

▲ 盤點8款不含塑化劑較安全食油。

食油是家中必備品，日常烹調煮食少不了要用油。然而，本港消委會早前就曾抽查過市面上60款食油，發現41款含有塑化劑、46款含基因致癌物「環氧丙醇」，另亦有9款含致癌物「苯並［a］芘」。TOPick整合檢測結果歸納出8款不含塑化劑的食油，相對較安全，讓大家食得安心。

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根據消委會早前測試，60款食油樣本中有46款驗出基因致癌物「環氧丙醇」，比率高達77%。該物質具基因毒性，可損害DNA誘發癌症，世衞癌症研究國際機構已評為「很可能令人類患癌」的物質（group 2A substance），一般建議人們應盡量減低從食物內攝取基因致癌物。

至於9款樣本中驗出致癌物「苯並［a］芘」，多項動物實驗已證明，人體攝入此物質可致胃癌，並會通過胎盤進入胎兒體內而引發胃癌。而在檢測的60款樣本中，亦發現41款含有塑化劑。消委會指出，塑化劑屬內分泌干擾物質，長期攝入或影響實驗動物的生殖系統發展及發育。

8款不含塑化劑較安全食油

在19款不含塑化劑的食油樣本中，有6款分別含致癌物「苯並［a］芘」，或是含較高的有害物「3-MCPD」或基因致癌物「環氧丙醇」。

剔除該6款樣本後，餘下13款樣本中有5款含不飽和脂肪酸「芥酸」，經動物測試可損壞心組織，並含有「黃曲霉素」，可致中毒及影響肝功能，因此亦一併被剔走。

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值得留意的是，8款無塑化劑及無致癌物「苯並［a］芘」的食油中，仍含有害物「3-MCPD」或基因致癌物「環氧丙醇」，但含量相對少。

過度加熱食油可產生致癌物

使用食油時除了留意成分外，也要注意烹調方式。不同食油有不同冒煙點，若食油被過度加熱，可產生致癌物質，危害健康。

「家營營養中心」營養師吳耀芬（Kathy）曾受訪指出，初榨橄欖油、椰子油、牛油都是較低冒煙點的食油，只適合作涼拌沙律、小火炒、煎等溫度較低的烹調方法。而較高冒煙點的食油，包括芥花籽油、粟米油、花生油、精煉橄欖油，則適合大部分烹調方法，包括高溫煎、炒、炸等烹調方法。

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責任編輯：羅嘉欣