【張敬軒演唱會】補場門票換領最新安排　下周四第二輪公開發售

▲ 張敬軒演唱會補至16場,5月12日第二輪公開發售。

張敬軒演唱會早前受疫情影響延期,主辦單位英皇娛樂於5月3日之前政府宣佈康文署的放寬社交條例準則後,馬上宣佈可以為歌迷作補場,當時政府宣佈每場入座人數不得超過五成,主辦單位亦盡最大努力,於配合政府防疫條例下,加開一倍場數(16場),務求讓每一位繼續持票的觀眾一定可以重回紅館欣賞演出。

由於政府於5月3日公告進一步放寬社交距離措施,張敬軒演唱會主辦方積極與紅磡香港體育館方面磋商並得到配合,希望在新一輪措施下可節省某些場次受影響觀眾的換領補場演唱會之不便。

現作出最新安排如下:

「由今個星期一開始,主辦單位已經為補場觀眾設時間分流換取門票,雖然至今日換票手續亦繼續進行中,過去數天已有大量觀眾成功換票。與此同時,政府再次公佈放寬社交條例,為免令觀眾朋友需時排隊換票,我們亦馬上再作最大努力與有關方面進行協調及溝通,最終排除萬難爭取到讓持有原定2022年1月10日、1月13日、1月14日及1月15日受影響的演唱會場次觀眾,無需提早換領門票,持有2022年1月10日、13-15日門票的觀眾,只需於大會安排的補場日子(詳情請參閱官方網站https://show.eeg.zone/),持舊有的門票,原定座位進場欣賞演出。

至於持有1月9日及之前門票的觀眾,可選擇於今日(5號)到紅館換領最新門票或按大會指定新場次日期,開騷當晚提前到紅館換取最新門票入場。主辦單位十分感謝每一位提前舟車勞頓前來換票的觀眾朋友,因應疫情期間,每刻面對千變萬化的政策,作為主辦單位我們只能積極應對,每次改變都盡最大努力,在有限可控的情況及同時要配合政府的防疫政策下,為觀眾作出最好的協調。如這些協調為部份觀眾朋友帶來不便,萬望各位見諒,我方在此致萬二分抱歉。

此外, THE NEXT 20 HINS LIVE IN HONG KONG張敬軒演唱會第一輪公開發售的門票,於昨日已火促售罄,感謝大家支持。第二輪門票,將於5月12 日再次公開發售,如今早未能購到門票觀眾,可於第二輪公開發售時嘗試搶購。

