【母親節】毛舜筠傾情演繹母親節短片　馮皓揚＋郭思感激毛姐指導

譚仔雲南米線更邀請到演技和廚藝同樣精湛的影后毛舜筠(毛姐)，夥拍年僅17歲、首次登上大螢幕便獲提名第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」和「最佳新演員」的馮皓揚（洋洋），聯同影壇新人郭思（Suey），一同拍攝母親節宣傳短片。

概念走韓風的宣傳片中，毛姐於短短分半鐘內傾情演繹「緊張媽」、「想哭媽」、「開心媽」，和「幸福媽」多個情緒，加上有「譚仔影后」之稱的菊姐的客串演出，為大家帶來驚喜而窩心的母親節短片，為全港媽媽送上窩心祝福！

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毛姐騷演技

現實生活中作為絕世好媽的毛姐在宣傳短片中演繹「緊張媽」、「想哭媽」、「開心媽」，和「幸福媽」不同面貌可謂絕無難度：「雖然短片中看似演得誇張，但相信每一位母親看到後亦都身同感受。」

她指作為母親來說，最佳的母親節慶祝並不是名貴的禮物：「有時最簡單的安排才是最不平凡。」

洋洋不敢輕視角色

兩位新演員馮皓揚和郭思（Suey）對於首次與毛姐合作均表示極度興奮，非常感激毛姐的指導和照顧。

在《媽媽的神奇小子》戲中飾演少年蘇樺偉一角的洋洋對於是次的母子戲可謂駕輕就熟。

但謙虛的洋洋卻表示不敢輕視角色：「這次的宣傳短片風格偏向鬼馬，要在搞笑中帶出真摯的母子情並不容易，幸好毛姐帶著我入戲，出來的效果才得以自然，特別是在譚仔內拍攝我們三個圍在一起品嚐全新的韓式泡菜湯雞卷米線的一場戲，有一刻真有和媽媽食譚仔的溫馨感覺，非常奇妙。」

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