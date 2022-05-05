【COLLAR】全員以紅色型格Look拍首個銀行廣告　COLLAR透露將有突破演出

▲ COLLAR又有新廣告！

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Candy ( 王家晴 )、Ivy ( 蘇雅琳）、Soching（蘇芷晴）、Sumling（李芯駖）及WINKA（陳泳伽）組成的人氣女團COLLAR，於今年1月才正式成軍出道，已成廣告商和各大品牌的新寵兒。

今次COLLAR更全團首次拍銀行廣告，以全員姿態擔任滙豐One活動大使。

日前，COLLAR 全員為滙豐One 拍攝首個銀行服務廣告，以紅色型格造型亮相，十分搶眼，預計廣告將於本月中在各電視及網絡平台播出，COLLAR透露：「今次廣告我們會有前所未有的演出，大膽嘗試突破自己，記住留意廣告播出日期！」

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全員學習投資理財

在演藝界剛起步的COLLAR，年輕有活力，勇於作多方面嘗試，在理財方面亦想趁年輕起步學習投資，不斷尋求進步，做得更好。

COLLAR表示：「我們8位成員各有風格，合體時展現女團的團結精神，同時又能發揮個人的獨特性，創出獨一無二的COLLAR。今次滙豐One 全新企劃以『MEvolution@滙豐One. All at once』為主題，與COLLAR 的理念很相似，結合不同創新元素，建立自信，成就更好的自己。」

她們續說：「我們由參加選秀節目、組團、發布歌曲以至參與不同類型的演出，每一件事都付出百分百努力，希望讓大家見到追逐夢想的COLLAR 在蛻變中，將更好的COLLAR 呈現。」

出道短短幾個月的COLLAR，已嘗試不同類型的工作，COLLAR 感激給予她們機會的每一位，跟不同範疇的專業團隊合作，令她們可以在工作過程中學到更多,在理財投資方面，COLLAR 亦有意自我增值。

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自認大頭蝦

在投資外，她們亦經常處理銀行戶口事務，COLLAR表示：「我們有時都幾『大頭蝦』，或因太忙而忘記處理銀行戶口的事，到醒起時可能銀行已關門，現在一機在手便可處理開戶口和其他銀行服務，十分方便。」

另外，異口同聲續指：「可以在工作中的休息時間即時處理，又可隨時使用『個人預算』，自動追蹤戶口消費及利用數據提供開支分析，看清楚各項支出分布，如發覺『駛大咗』就可以自我節制一下，真正理財All at once，令我們管錢更有智慧。」